Упавший в море F-35 от субмарин России и КНР охраняют десятки кораблей

После падения японского самолета F-35A развернулась настоящая охота за обломками боевой машины. Так считает издание The Drive. Заявлено, что имеется вероятность извлечения отдельных фрагментов новейшего западного истребителя потенциальными противниками Соединенных Штатов - Россией и Китаем.

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До сих пор неизвестно, насколько точно определено местонахождение F-35 на морском дне. Глубина погружения крупных его обломков, а также бортового регистратора, составляет примерно 1,5 км. Ранее в предполагаемый район падения пришли десятки кораблей, в том числе американский эсминец USS Stethem (DDG 63) и многочисленные японские суда.

Резко было увеличено присутствие средств воздушного базирования в месте исчезновения самолета. В их числе значатся P-8 Poseidons и U-2. Благодаря мощным датчикам они осуществляют постоянный мониторинг вод.

До настоящего времени было найдено только несколько небольших частей самолета, что само по себе представляет огромный технологический и интеллектуальный риск. На самом деле, плавающие обломки могут быть самой большой угрозой безопасности.

Безусловно, вызывает озабоченность возможность иностранной державы, такой как Россия или Китай, обыскать этот район для обнаружения плавающих обломков или даже вероятность отправки ими субмарин для сбора отдельных частей машины. Но, как заверил министр обороны Такеши Ивея, японские силы круглосуточно и пристально следят за данной локацией. С его слов, не было обнаружено никакой необычной активности, по крайней мере, до сих пор. Фактически речь идёт даже не о сборе обломков, а об охране места падения.

Как поясняет Reuters, подъем истребителя с такой глубины будет нелегкой задачей. Данной процедурой теоретически могут заняться две крупнейшие японские компании. Fukuda Salvage & Marine Works начала свою деятельность сто лет назад, восстанавливая поврежденные во время русско-японской войны боевые корабли. Вторая – это Nippon Salvage.

Неповрежденным он [корпус] может быть поднят краном, но если он сломается, подводные аппараты должны будут собирать отдельные фрагменты.

- считают эксперты.

Как поясняет The Drive, глубина океана, где предположительно разбился F-35, исключает возможность того, что традиционная боевая субмарина сможет добраться до обломков. Но это не означает, что этого не смогут сделать специализированные аппараты, оснащенные глубоководными дистанционно управляемыми механизмами.

Специально приспособленные для шпионских миссий подводные лодки существуют как на флотах ВМС России, так и США.

- отмечает указанное издание.