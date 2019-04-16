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16.04.2019
ЦАМТО

Шри-Ланка увеличит оборонные расходы

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Р 623 Sayurala
Вошедший в состав ВМС Шри-Ланки головной патрульный корабль Р 623 Sayurala индийской постройки проекта Advanced Offshore Patrol Vessel (AOPV). Коломбо, 02.08.2017. Вооружение на корабле пока не установлено.
Источник изображения: ВМС Шри-Ланки / www.navy.lk

ЦАМТО, 15 апреля. Парламент Шри-Ланки 5 апреля одобрил бюджет страны на 2019 ф.г., предусматривающий выделение на оборону 393 млрд. рупий (2,2 млрд. долл.).

Как сообщает Jane's Defence Weekly, одобренный оборонный бюджет составляет почти 12,5% от общих государственных расходов на 2019 ф.г. Согласно закону о бюджетных ассигнованиях на 2019 год, Министерству обороны Шри-Ланки (МО) будет выделено 356,4 млрд. рупий на текущие и 36,7 млрд. рупий на капитальные расходы, соответственно. Следует отметить, что оборонные расходы в 2019 ф.г. на 102,3 млрд. рупий превысят объем средств, выделенных на оборону в 2018 ф.г.

Следует учесть, что оборонный бюджет на 2019 ф.г включает расходы на Департамент полиции и Департамент правительственной печати, который отвечает за государственные журналы. Оба департамента были включены в состав Министерства обороны в ноябре 2018 года.

Оборонный бюджет 2018 ф.г. составил 290,7 млрд. рупий: 260,7 млрд. рупий на текущие расходы и 30 млрд. рупий на капитальные. Без учета расходов на полицию и печать в оборонном бюджете на 2019 ф.г. расходы на Вооруженные силы и Береговую охрану возрастут на 8,8%.

В оборонном бюджете на 2019 ф.г. Сухопутным войскам выделено 163,5 млрд. рупий (94% – на текущие расходы и 6% – на капитальные). ВМС Шри-Ланки получат 60,9 млрд. рупий (87% на текущие расходы и 13% на капитальные), а ВВС – 45,9 млрд. рупий (также 87% на текущие расходы и 13% на капитальные).

Помимо полиции и Департамента правительственной печати, оставшиеся средства будут традиционно направлены на нужны Департамента гражданской безопасности и персонала центрального аппарата Минобороны. Департаменту Береговой охраны Шри-Ланки было выделено в общей сложности 435 млн. рупий.

В целом, оценке Jane's, расходы на личный состав составляют до 70% бюджета, расходы на закупки – около 8%.

Недостаток финансирования на фоне необходимости модернизации Вооруженных сил для переориентации от функции обеспечения внутренней безопасности (после завершения 26-летнего вооруженного противостояния с террористической группировкой "Тигры освобождения Тамил-Илама") к обороне страны от внешних угроз привел к тому, что оснащение войск осуществляется за счет программ помощи или закупок по льготным кредитам, предоставляемым поставщиками. Это, в свою очередь, позволило Китаю, России и Индии в последние годы занять значительную долю оборонного рынка Шри-Ланки. В числе насущных потребностей ВС Шри-Ланки называют истребители, транспортные самолеты и морские патрульные корабли.

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Кредитование
Страны
Индия
Китай
Россия
Шри-Ланка
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