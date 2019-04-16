Войти
16.04.2019
ТАСС

Эксперт: США могут использовать экспериментальный самолет Stratolaunch и в военных целях

510
0
0
Самый большой в мире самолет-носитель Stratolaunch Model 351 авиационно-космической системы "воздушного старта" Stratolaunch американской компании Stratolaunch Systems в первом полете. Мохаве (Калифорния), 13.04.2019
Самый большой в мире самолет-носитель Stratolaunch Model 351 авиационно-космической системы "воздушного старта" Stratolaunch американской компании Stratolaunch Systems в первом полете. Мохаве (Калифорния), 13.04.2019.
Источник изображения: Stratolaunch Systems

При этом редактор журнала "Национальная оборона" призвал не опасаться использования Stratolaunch в качестве ударной платформы, так как у США достаточно ударных возможностей и без этого самолета

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Экспериментальный самолет Stratolaunch, предназначенный для воздушного старта ракет-носителей и совершивший 14 апреля свой первый полет, может выводить в космос не только гражданскую, но и военную полезную нагрузку. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Это еще одно средство выведения космических нагрузок в космос. Понятно, что любые гражданские нагрузки могут быть заменены при необходимости военными", - сказал Коротченко. При этом эксперт отметил, что не стоит опасаться использования Stratolaunch в качестве ударной платформы, так как у США достаточно ударных возможностей и без этого самолета.

По его словам, США оказывают системную поддержку всем космическим программам, которые дадут им различные возможности "по доминированию в космосе", поэтому проект Stratolaunch сегодня находится в числе приоритетных.

"Это [проект Stratolaunch] обеспечение многофакторных возможностей США по достижению своего космического превосходства, учитывая, что это объявлено в качестве одной из стратегических задач нынешней администрацией Дональда Трампа <…> США в данном проекте очевидно реализуют вопрос космической экспансии и расширения возможностей по выводы различного род нагрузок в космос", - пояснил эксперт.

Ранее 14 апреля экспериментальный самолет Stratolaunch, предназначенный для воздушного старта ракет-носителей, совершил свой первый полет. Самолет поднялся в воздух над пустыней Мохаве на высоту чуть более 5 км. Во время полета, который длился 2,5 часа, самолет развил максимальную скорость 304,17 км/ч.

Предполагается, что на первом этапе самолет будет нести в нижней части фюзеляжа одну, а в дальнейшем - до трех ракет Pegasus XL, предназначенных для выведения спутников на орбиту. Самолет состоит из двух 73-метровых фюзеляжей, соединенных общим крылом длиной 117 м. Оснащен шестью двигателями Pratt&Whitney, масса машины составляет 250 т, с полной нагрузкой - около 590 т, заявленная продолжительность полета без дозаправки - до 10 часов.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Stratolaunch
Компании
Pratt&Whitney
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Воздушный старт
Похожие новости
16.04.2019
Эксперт: шансы самолета Stratolaunch на рынке неясны из-за быстрого развития отрасли
15.04.2019
Первый полет самого большого в мире самолета Stratolaunch
21.11.2018
Минобороны США передало в Конгресс доклад о последствиях поставки Турции истребителей F-35
27.01.2016
Бурлаки на орбите
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.04 16:59
  • 8
Россия не будет участвовать в гонке военных бюджетов с НАТО, заявил Грушко
  • 16.04 16:21
  • 6
Придется бомбить: почему Россия не выдержит войны с НАТО
  • 16.04 15:38
  • 16
В Госдуме назвали сроки возможной отмены призыва в армию
  • 16.04 15:23
  • 5
Aktuln (Чехия): для чего нужна НАТО?
  • 16.04 14:38
  • 3
Взгляд с Запада: РФ лучше порезать авианосец на металл, чем позориться
  • 16.04 14:07
  • 14
Военный эксперт назвал сроки поступления ракеты "Циркон" в войска
  • 16.04 14:06
  • 3
Призрачные перспективы: почему рельсотрон не станет артиллерией будущего
  • 16.04 13:50
  • 2
Венгрия в очередной раз не смогла продать списанные истребители МиГ-29
  • 16.04 13:37
  • 14
На самолеты-амфибии Бе-200 установят российские двигатели ПД-10 - газета
  • 16.04 13:37
  • 12
SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon Heavy
  • 16.04 13:20
  • 7732
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 16.04 11:51
  • 3
"Бук-М3" может сбивать "стелсы" и поражать наземные цели
  • 16.04 11:23
  • 26
Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео
  • 16.04 11:21
  • 1
Нам не нужны маленькие "танкисты": в Израиле женщин не пустят на броню
  • 16.04 10:49
  • 1
Военный политолог опроверг небоеспособность российского флота в Арктике