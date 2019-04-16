Эксперт: США могут использовать экспериментальный самолет Stratolaunch и в военных целях

При этом редактор журнала "Национальная оборона" призвал не опасаться использования Stratolaunch в качестве ударной платформы, так как у США достаточно ударных возможностей и без этого самолета

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Экспериментальный самолет Stratolaunch, предназначенный для воздушного старта ракет-носителей и совершивший 14 апреля свой первый полет, может выводить в космос не только гражданскую, но и военную полезную нагрузку. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Это еще одно средство выведения космических нагрузок в космос. Понятно, что любые гражданские нагрузки могут быть заменены при необходимости военными", - сказал Коротченко. При этом эксперт отметил, что не стоит опасаться использования Stratolaunch в качестве ударной платформы, так как у США достаточно ударных возможностей и без этого самолета.

По его словам, США оказывают системную поддержку всем космическим программам, которые дадут им различные возможности "по доминированию в космосе", поэтому проект Stratolaunch сегодня находится в числе приоритетных.

"Это [проект Stratolaunch] обеспечение многофакторных возможностей США по достижению своего космического превосходства, учитывая, что это объявлено в качестве одной из стратегических задач нынешней администрацией Дональда Трампа <…> США в данном проекте очевидно реализуют вопрос космической экспансии и расширения возможностей по выводы различного род нагрузок в космос", - пояснил эксперт.

Ранее 14 апреля экспериментальный самолет Stratolaunch, предназначенный для воздушного старта ракет-носителей, совершил свой первый полет. Самолет поднялся в воздух над пустыней Мохаве на высоту чуть более 5 км. Во время полета, который длился 2,5 часа, самолет развил максимальную скорость 304,17 км/ч.

Предполагается, что на первом этапе самолет будет нести в нижней части фюзеляжа одну, а в дальнейшем - до трех ракет Pegasus XL, предназначенных для выведения спутников на орбиту. Самолет состоит из двух 73-метровых фюзеляжей, соединенных общим крылом длиной 117 м. Оснащен шестью двигателями Pratt&Whitney, масса машины составляет 250 т, с полной нагрузкой - около 590 т, заявленная продолжительность полета без дозаправки - до 10 часов.