Летчики из авиагруппы "Беркуты" начали обучать молодых пилотов на Ми-28УБ

Система двойного управления вертолета позволяет пилотировать аппарат и командиру экипажа, и штурману-оператору

КУБИНКА /Московская область/, 15 апреля. /ТАСС/. Летчики армейской авиации из состава пилотажной группы "Беркуты" в перерывах между репетициями парада Победы проводят обучение молодых пилотов на новом вертолете Ми-28УБ с двойной системой управления, которая позволяет пилотировать вертолет и командиру экипажа, и штурману-оператору. Об этом журналистам в понедельник сообщили в Минобороны РФ.

"Новый вертолет с двойным управлением Ми-28УБ прибыл в подмосковную Кубинку из Центра армейской авиации в Торжке в составе группы вертолетов, участвующих в параде Победы. Этот борт назначен резервным и по плану не будет принимать участия в параде. Однако он выполняет не менее важные задачи", - рассказали в российском военном ведомстве.

Наиболее опытные летчики Торжокского авиацентра, которые показывают высший пилотаж на боевых вертолетах Ми-28Н, активно ведут подготовку молодых пилотов, в том числе для полетов в обновленном составе авиагруппы "Беркуты". Обучение проходит на вертолете Ми-28УБ в перерывах между репетициями парада Победы, пояснили в Минобороны.

В российском военном ведомстве напомнили, что 11 апреля авиагруппа "Беркуты" отметила 27 лет со дня создания. Первое официальное выступление на четырех ударных Ми-24 летчики провели в Кубинке в 1992 году. На Ми-28Н мастера воздушного пилотажа выступают с 2012 года. В этом году в воздушной части парада Победы "Беркуты" пролетят новым строем "клин" в составе пяти вертолетов Ми-28Н.

Ми-28УБ - учебно-боевая модификация ударного вертолета Ми-28Н "Ночной охотник", которая создается на предприятии "Роствертол" холдинга "Вертолеты России". Хотя новая машина предназначена для обучения летчиков, она сохраняет все ударные возможности своего прототипа. Главной особенностью Ми-28УБ является двойная система управления, которая позволяет пилотировать вертолет как из кабины командира экипажа, так и из кабины штурмана-оператора. До недавних пор обучение летчиков на вертолеты типа Ми-28 велось только на вертолетах семейства Ми-24.

В этом году над Москвой в воздушном строю пролетят 18 вертолетов и 56 самолетов Воздушно-космических сил России. Всего в апреле запланировано семь воздушных тренировок в Подмосковье и две тренировки в мае над Москвой.