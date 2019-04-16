Ракета нашла цель: МиГ-21 сил фельдмаршала Хафтара сбит в Ливии

В минувшее воскресенье в небе над Триполи был сбит один из самолетов военно-воздушных сил Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара.

#Libya- a better video (H/T @ibrafid) of the LNA aircraft shot down over #Tripoli, confirming: 1) 2 missiles were launched 2) Aircraft was a MiG-21 pic.twitter.com/QAIfRU3Fx8 — Oded Berkowitz (@Oded121351) 14 Р°РїСЂРµР»СЏ 2019 Рі.

Первоначально сообщалось, что был потерян учебно-боевой МиГ-23УБ, и даже назывался его бортовой номер (8008). Возможно, такая информация появилась из-за того, что местные жители рассказывали о двух парашютах в небе. К тому же, до инцидента в Сети появилось видео подготовки предполагаемого истребителя к вылету.

Однако позже, после изучения обнародованных фотографий крылатой машины в небе и ее останков на земле, стало ясно: речь идет о МиГ-21.

Tyre seems to matches the front one on MiG-21 pic.twitter.com/uAy7JcoSIM — Aldin рџ‡§рџ‡¦ (@aldin_ww) 14 Р°РїСЂРµР»СЏ 2019 Рі.

Эта авиационная техника также используется при штурмовых ударах по объектам Правительства национального единства (ПНЕ). Так, на прошлой неделе "двадцать первый" ракетным ударом повредил находившийся в аэропорту Митига тяжелый военно-транспортный вертолет CH-47 Chinook производства США.

Как ранее сообщалось, в распоряжении "соколов Хафтара" может находиться около десятка таких самолетов, небольшая часть из них осталась в наследство от вооруженных сил Муаммара Каддафи, большая же передана дружественными арабскими государствами.

По предварительным данным, по воздушной цели силы ПНЕ запустили две ракеты, по всей видимости, из переносных ракетных комплексов "Игла" российского производства и китайского FN-6.

Пока ничего неизвестно о судьбе пилота, однако по видео и фотоматериалам понятно, что он благополучно катапультировался.

Close up of downed LNA airplane wreckage shoot down earlier by GNA over #Tripoli. pic.twitter.com/ECdFKCOIPC — Aldin рџ‡§рџ‡¦ (@aldin_ww) 14 Р°РїСЂРµР»СЏ 2019 Рі.

Алексей Моисеев