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16.04.2019
Российская газета

Ракета нашла цель: МиГ-21 сил фельдмаршала Хафтара сбит в Ливии

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Источник изображения: rg.ru

В минувшее воскресенье в небе над Триполи был сбит один из самолетов военно-воздушных сил Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара.

Первоначально сообщалось, что был потерян учебно-боевой МиГ-23УБ, и даже назывался его бортовой номер (8008). Возможно, такая информация появилась из-за того, что местные жители рассказывали о двух парашютах в небе. К тому же, до инцидента в Сети появилось видео подготовки предполагаемого истребителя к вылету.

Однако позже, после изучения обнародованных фотографий крылатой машины в небе и ее останков на земле, стало ясно: речь идет о МиГ-21.

Эта авиационная техника также используется при штурмовых ударах по объектам Правительства национального единства (ПНЕ). Так, на прошлой неделе "двадцать первый" ракетным ударом повредил находившийся в аэропорту Митига тяжелый военно-транспортный вертолет CH-47 Chinook производства США.

Как ранее сообщалось, в распоряжении "соколов Хафтара" может находиться около десятка таких самолетов, небольшая часть из них осталась в наследство от вооруженных сил Муаммара Каддафи, большая же передана дружественными арабскими государствами.

По предварительным данным, по воздушной цели силы ПНЕ запустили две ракеты, по всей видимости, из переносных ракетных комплексов "Игла" российского производства и китайского FN-6.

Пока ничего неизвестно о судьбе пилота, однако по видео и фотоматериалам понятно, что он благополучно катапультировался.



Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Ливия
Россия
США
Продукция
CH-47 "Чинук"
FN-6
МиГ-21
МиГ-23
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