По стопам Джеймса Бонда - британский спецназ заинтересовался Россией

Два резервных батальона элитного полка британского спецназа SAS размещены для проведения мониторинговых операций на эстонско-российской границе, сообщает Daily Star.

Речь идет о 21-м и 23-м батальонах SAS, дислоцированных в Эстонии в последние полгода. Они наблюдают за передвижениями потенциального противника и анализируют его намерения.

Отмечается, что в случае нападения России на Эстонию эти отряды окажутся в тылу врага, благодаря чему спецназовцы смогут отправлять зашифрованные сообщения союзникам о передвижениях российских войск. Войска SAS также обучены использованию беспилотников, способных следить за Вооруженными силами РФ возле границы с Эстонией.

Великобритания возглавляет многонациональный батальон НАТО, размещенный в Эстонии в 2017 году. В Альянсе считают, что эстонская Нарва (большая часть населения города говорит по-русски) может стать эпицентром конфликта между Россией и НАТО.