Пентагон принял решение о модернизации систем вооружения В-52Н и В-1В

Министерство обороны США приняло решение о модернизации систем вооружения имеющегося парка стратегических бомбардировщиков B-1 Lancer и B-52 Stratofortress. Соответствующее соглашение Пентагон подписал с компанией Boeing. Об этом сообщается на официальном сайте американского военного ведомства.

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Контракт стоимостью 14,3 млрд долларов рассчитан на 10 лет, в течение которых Boeing проведет модернизацию вооружения бомбардировщиков.

С Boeing заключен контракт на сумму $14,3 млрд на усовершенствование, модернизацию, проектирование и испытание систем вооружений B-1 и B-52. Планируемые работы, как ожидается, будут завершены к 11 апреля 2029 года

- сообщается на сайте Пентагона.

При этом американские военные не раскрывают, в чем именно будет заключаться модернизация вооружения, заявляя, что "модернизация бомбардировщиков приведет к увеличению их поражающей способности, повышению живучести, а также упрощению обслуживания".

Ранее сообщалось, что Министерство обороны США приняло решение продлить эксплуатационный ресурс стратегических бомбардировщиков B-52 до 2050 года. При этом не исключается, что при соответствующей модернизации "Стратосферная крепость" и после 2050 года останется ключевым бомбардировщиком ВВС США.

По имеющимся последним данным, в составе ВВС США находятся 62 стратегических бомбардировщика Rockwell В-1В и 58 стратегических бомбардировщиков Boeing В-52Н.