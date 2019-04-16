В "Сделке века" Трампа не будет пункта о признании государственности Палестины

В американском издании "The Washington Post" вышел материал, в котором авторы ссылаются на комментарии Джареда Кушнера – зятя Трампа и по совместительству старшего советника в администрации президента США.

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В материале рассказывается о так называемой "Сделке века" по вопросу урегулирования палестино-израильского конфликта. Также в СМИ США указываются данные со ссылкой на заявления спецпредставителя президента США Джейсона Гринблата.

Заявлено, что "Сделка века" (а так документ называет Дональд Трамп) окончательно исключит понятие палестинской государственности как отправной точки урегулирования многолетнего конфликта. По мнению Белого дома, только такой подход может привести к миру. Отмечено, что его (мира) на Ближнем Востоке не будет, если всё изначально будет строиться на требовании признания суверенного государственного статуса Палестины. Указывается на то, что ранее именно на признание государственности Палестины делался упор в требованиях.

"Но это не сработало, потому администрация США решила изменить подход к самим переговорам".

В то же время "план Кушнера" предполагает, чтобы арабские страны признали суверенитет Израиля в его нынешних границах. Судя по всему, ещё и с Голанскими высотами.

Отмечено, что в обмен на это Палестина получит огромное инвестиционное финансирование от заинтересованных стран. Ранее речь шла о Саудовской Аравии. В Эр-Рияде сегодняшние заявления в американской прессе пока не прокомментировали.

В то же время глава Палестинской администрации Махмуд Аббас заявил, что США в этом плане абсолютно предвзяты, а потому Палестина будет отвергать предложенный Вашингтоном план.