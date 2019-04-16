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16.04.2019
Интерфакс-АВН

Отряд кораблей "противника" уничтожили расчёты комплексов "Берег" Черноморского флота

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Комплекс "Берег"
130-мм самоходный артиллерийский комплекс "Берег".
Источник изображения: rg.ru

Москва. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Артиллеристы из состава бригады береговой обороны Новороссийской военной морской базы (НВМБ) на учениях в Краснодарском крае уничтожили отряд кораблей условного противника, который выполнял подготовку к высадке десанта на побережье, сообщает в понедельник Черноморский флот (ЧФ).

"По результату выполнения учебно-боевых задач все цели были условно поражены артиллеристами с помощью передачи целеуказаний на распределение целей между расчётами для эффективного поражения отряда кораблей и живой силы условного противника", - сказано в сообщении.

Стрельбы из береговых самоходных артиллерийских комплексов (БСАК) "Берег" проводились на полигоне "Железный Рог" в Краснодарском крае, куда маршем прибыли подразделения отдельной бригады береговой обороны НВМБ.

Итогом учений ракетно-артиллерийского соединения станет этап боевой стрельбы по мишенным позициям, имитирующим отряд кораблей условного противника, говорится в сообщении.

Учения плановые, информирует штаб ЧФ.

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Страны
Россия
Продукция
А-222 Берег
Проекты
Военные учения
ЧФ
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