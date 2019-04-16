Российский глобальный интернет подорожал до 534 миллиардов рублей

Стоимость российского проекта глобальной многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы "Эфир" выросла почти в два раза, сообщил РБК представитель "Роскосмоса".

"Бизнес-план и технико-экономическое обоснование проекта предусматривают привлечение внебюджетных инвестиционных средств в размере около 533,6 миллиарда рублей", — сказал собеседник.

По его словам, проект "Эфира" был уточнен в третьем квартале 2018 года, а желающих вложиться в него на данный момент не нашлось. Представитель отметил, что в госкорпорации на обновленную программу "не дали положительного заключения".

Издание напоминает, что "Эфир" должен стать частью "Сферы", куда должны войти не только существующие проекты, в частности, навигационная система ГЛОНАСС, телевещательная "Экспресс" и система персональной спутниковой связи "Гонец", но и планируемые.

В июне 2018 года сообщалось, что проект глобальной спутниковой системы "Сфера", предполагающий развертывание около 600 спутников, является доработанной версией ранее анонсированного "Роскосмосом" проекта системы связи "Эфир".

В том же месяце исполняющий обязанности первого заместителя генерального директора "Роскосмоса" Николай Севастьянов заявил, что все 600 космических аппаратов перспективной российской глобальной спутниковой системы "Сфера" могут быть запущены тяжелой ракетой "Ангара-А5", разрабатываемой "Центром Хруничева" — самым проблемным предприятием госкорпорации, долговая нагрузка которого оценивается в 84 миллиарда рублей.

В мае того же года "Роскосмос" анонсировал проект "Эфир", призванный конкурировать с аналогичными западными системами OneWeb и Starlink. Тогда же заместитель гендиректора по стратегическому развитию и инновациям "Российских космических систем" (РКС) Евгений Нестеров отметил, что программа, предусматривающая развертывание к 2025-му группировки из 288 спутников с орбитой высотой 870 километров, потребует инвестиций в 300 миллиардов рублей.