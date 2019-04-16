Венгрия в очередной раз не смогла продать списанные истребители МиГ-29

ЦАМТО, 15 апреля. Венгерская национальная компания по управлению имуществом (MNV) в очередной раз не смогла найти покупателя на 23 ранее выведенных из боевого состава ВВС истребителя МиГ-29, а также двигатели и вооружение к самолетам.

Как сообщила ведущая венгерская деловая ежедневная газета Vilaggazdasag, конкурс при стартовой стоимости лота в 2,8 млрд. форинтов (около 10 млн. долл.) не состоялся. Причиной стало то, что по действующим соглашениям страна, являющаяся членом НАТО, может продавать импортированные ВиВТ (в данном случае МиГ-29) только с разрешения правительства страны-производителя, то есть Российской Федерации, и это требование значительно сократило потенциальную клиентскую базу.

Напомним, что Венгрия предыдущий раз объявила о начале очередной процедуры аукционной продажи 23 ранее выведенных из боевого состава ВВС истребителей МиГ-29 по стартовой стоимости в 4,8 млрд. форинтов (18 млн. долл.) 25 октября 2017 года.

На продажу также были выставлены 20 запасных двигателей, неуказанное количество ракет, применяемых в составе вооружения МиГ-29, а также 1251 ед. запасных частей. Уполномоченные органы Российской Федерации должны были одобрить сделку.

Тем не менее, как сообщил 17 января 2018 года "РИА Новости" заместитель директора ФСВТС Анатолий Пунчук, Будапешт не обращался к России за разрешением на реэкспорт 23 истребителей МиГ-29.

Как уже сообщал ЦАМТО, венгерские истребители не поднимались в воздух в течение 9 последних лет и их техническое состояние неизвестно. Из 23 выставленных на продажу самолетов, восемь предлагались потенциальных заказчикам на аукционе, проведенном еще в 2011 году.

Тогда МО Венгрии намеревалось продать 8 самолетов (6 одноместных и 2 двухместных), а также 20 двигателей в ходе открытого аукциона с одним раундом. Минимальная стоимость самолетов составляла 3,46 млрд. форинтов (18,3 млн. долл.). Тем не менее, удалось продать только двигатели.

Венгрия получила 28 МиГ-29 в 1993 году в качестве компенсации долга СССР. МО Венгрии приняло решение об отказе от модернизации самолетов и замене их соответствующим стандартам НАТО шведскими JAS-39 "Грипен" в 2001 году. Последние венгерские МиГ-29 были сняты с вооружения в конце 2010 года. Налет МиГ-29 ВВС Венгрии существенно ниже, чем у самолетов ВВС Польши, поскольку они меньше эксплуатировались и не принимали участие в операциях за рубежом. Тем не менее, часть истребителей, вероятно, использовалась в качестве источника запчастей на завершающем этапе эксплуатации.