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16.04.2019
Военно-промышленный курьер

"Бук-М3" может сбивать "стелсы" и поражать наземные цели

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Источник изображения: vpk-news.ru

Современный российский мобильный комплекс противовоздушной обороны сухопутных "Бук-М3" значительно усиливает возможности по борьбе с различными средствами воздушного нападения.

Как сообщает ИА "Вестник Мордовии", от более старых версий он внешне отличается тем, что ракеты заключены специальные контейнеры, что позволяет упростить их эксплуатацию, сделать более простым перезаряжание. На одной самоходной огневой установке сейчас размещаются 6 ракет, а на пусковой установке их уже 12.

"Бук-М3" может уничтожать самые различные воздушные цели (самолеты, вертолеты, тактические и крылатые ракеты), в том числе изготовленные по технологии "стелс", летящие со скоростью до 3 км/с на расстоянии до 70 км и высотах от 10 м до 35 км.

Кроме этого ракеты комплекса могут поражать наземные и морские цели.

Гусеничное шасси обеспечивают хорошую проходимость и мобильность. Существует также возможность перевода ЗРК на колесную базу.

Как считают военные эксперты, экспортная версия этой установки – "Викинг", будет пользоваться большим спросом  на международных рынках вооружений.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Бук-M3
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3 комментария
№1
16.04.2019 04:14
Для начала нужно хотя бы десять бригад войсковой ПВО оснастить Бук-М3 а после хвалиться...
Ещё советскими Бук-М1 вооружены 7 бригад  ПВО и сроки их эксплуатации уже на исходе, поэтому их нужно  перевооружать с темпом 1-2 бригады в год, чтобы в каждой общевойсковой армии иметь не менее одной бригады ВПВО оснащенной ЗРК Бук-М3.
0
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№2
16.04.2019 09:42
Цитата
"Бук-М3" может уничтожать самые различные воздушные цели (самолеты, вертолеты, тактические и крылатые ракеты), в том числе изготовленные по технологии "стелс", летящие со скоростью до 3 км/с на расстоянии до 70 км и высотах от 10 м до 35 км.
Кто в ПВО разбирается? С-350 прямой конкурент этому "Буку-М3" или где? Что из них круче? ))
0
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№3
16.04.2019 11:51
Цитата, Враг сообщ. №2
Кто в ПВО разбирается? С-350 прямой конкурент этому "Буку-М3" или где? Что из них круче? ))

у Витязя дальность до 120км , и 2 типа ракет , крупные 9м96 и мелкие с ИК ГСН 9м100 .
у бука только один тип ракет .
Витязь это ПВО стационарных объектов , Бук войсковое ПВО .
это вообще разные ЗРК .
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