"Бук-М3" может сбивать "стелсы" и поражать наземные цели

Современный российский мобильный комплекс противовоздушной обороны сухопутных "Бук-М3" значительно усиливает возможности по борьбе с различными средствами воздушного нападения.

Как сообщает ИА "Вестник Мордовии", от более старых версий он внешне отличается тем, что ракеты заключены специальные контейнеры, что позволяет упростить их эксплуатацию, сделать более простым перезаряжание. На одной самоходной огневой установке сейчас размещаются 6 ракет, а на пусковой установке их уже 12.

"Бук-М3" может уничтожать самые различные воздушные цели (самолеты, вертолеты, тактические и крылатые ракеты), в том числе изготовленные по технологии "стелс", летящие со скоростью до 3 км/с на расстоянии до 70 км и высотах от 10 м до 35 км.

Кроме этого ракеты комплекса могут поражать наземные и морские цели.

Гусеничное шасси обеспечивают хорошую проходимость и мобильность. Существует также возможность перевода ЗРК на колесную базу.

Как считают военные эксперты, экспортная версия этой установки – "Викинг", будет пользоваться большим спросом на международных рынках вооружений.