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16.04.2019
Военное обозрение

В ВСУ заявили о "маленьком шаге к великой победе"

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В новостном сюжете украинского телеканала ТСН объявлено, что в ходе "успешной операции" украинские силовики взяли так называемую "серую зону" на одной из окраин Донецка. Речь идёт о территории, которая по Минским соглашениям объявлена демилитаризованной, а потому любое появление на ней вооружённых лиц является прямым нарушением "Минска-2".

Источник изображения: topwar.ru

В материале заявлено, что "это очередной маленький шаг на пути к великой победе".

Из репортажа на упомянутом канале со ссылкой на пресс-службу бригады ВСУ, дислоцированной в зоне ведения боевых действий:

Защитники Украины не только дают достойный отпор врагу, но и возвращают наши земли.

Речь идёт о территориях, располагающихся, по некоторым данным, на северо-западной окраине столицы ДНР. Украинская сторона утверждает, что это холмистая местность, которая позволяет действовать скрытно и получать "преимущество над противником". Значит ли это, что по Донецку вскоре начнут вести огонь с тех самых холмов?

Отмечается, что участок "серой зоны" под свой контроль взяли представители бригады ВСУ с громким названием – 24-я ОМБр им. короля Данила.

Для справки: 24 ОМБр входит в состав украинского оперативного командования "Запад". С зимы 2016 года военнослужащие этой бригады проходили обучение натовскими военными инструкторами в учебно-тренировочном комплексе "Вербляны".

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Страны
Украина
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2 комментария
№1
16.04.2019 08:03
Это лишь говорит о том,что все переговоры с бандеровскими бандами бессмысленны  и своих обязательств по ранее достигнутым соглашения бандеровцы не выполняют...
0
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№2
16.04.2019 09:39
Очередная предвыборная хрень.
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