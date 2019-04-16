Войти
16.04.2019
Интерфакс-АВН

Российские военные следят за эсминцем США в Черном море

589
0
+1
Пытливый
Сторожевой корабль "Пытливый" Черноморского флота.
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Российские корабли сопровождают вошедший в Черное море американский эсминец управляемого ракетного оружия "Росс", сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО) Минобороны РФ.

"Назначенные силы и средства Черноморского флота осуществляют непрерывное слежение за вошедшим 14 апреля 2019 года в акваторию Черного моря эсминцем управляемого ракетного оружия "Росс" Военно-морских сил США", - заявили в военном ведомстве.

По данным российских военных, при заходе в Черное море корабль ВМС США был обнаружен и взят под постоянное наблюдение береговыми радиотехническими средствами флота.

"Кроме того, непосредственный контроль за действиями американского военного корабля осуществляет патрульный корабль "Василий Быков" и разведывательный корабль "Иван Хурс" Черноморского флота", - сказали в НЦУО Минобороны РФ.

На прошлой неделе российские военные сообщали, что корабли и авиация Черноморского флота отслеживают учения НАТО "Морской щит - 2019" (Sea shield - 2019).

"Росс", оснащенный крылатыми ракетами "Томагавк" и системой противоракетной обороны "Иджис", наряду с эсминцами ВМС США "Дональд Кук", "Карни" и "Портер", размещен на постоянной основе в Европе на испанской военной базе в Рота. Эти корабли вместе с наземными базами ПРО "Иджис" в Польше и Румынии являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

Американские эсминцы ранее неоднократно заходили в Черное море. Согласно конвенции Монтрё, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.

В апреле 2017 года эсминцы США "Росс" и "Портер" нанесли массированный удар крылатыми ракетами по аэродрому "Шайрат" в сирийской провинции Хомс в ответ на якобы имевшую место химическую атаку сирийских правительственных сил в провинции Идлиб. Дамаск категорически отрицает наличие у него химоружия.

"Иван Хурс" - новый разведывательный корабль в составе Черноморского флота России. Предназначен для обеспечения связи, управления флотом, решения разведывательных задач. "Василий Быков" недавно вошел в состав Черноморского флота России. Корабль предназначен для защиты морской экономической зоны.

Ранее стало известно, что НАТО приняла новый план, который предполагает усиление присутствие в регионе Черного моря для сдерживания действий России в черноморском бассейне.

Россия готова при необходимости принять военно-технические меры в ответ на анонсированные действия НАТО в Черном море, заявил в начале апреля замглавы МИД РФ Александр Грушко. "Мы внимательно оценим ситуацию. Если потребуются с нашей стороны дополнительные военно-технические меры, мы их примем", - сказал А.Грушко.

Россия за последние годы значительно усилила военную группировку в регионе Черного моря.

Российские военные развернули в Крыму четыре дивизиона систем ПВО большой дальности С-400 "Триумф", а также несколько дивизионов зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С".

Оборону черноморского побережья России обеспечивают корабли Черноморского флота РФ, морская авиация и авиация ПВО. В Крыму создан армейский корпус, в его составе - соединения береговой обороны, разведки, артиллерийские части, подразделения противовоздушной обороны, инженерного и тылового обеспечения, РХБ-защиты, связи и другие.

Черноморский флот России за последние годы получил шесть дизель-электрических подлодок, несколько новых фрегатов и малых ракетных кораблей. Все они оснащены крылатыми ракетами "Калибр".

На черноморском побережье России развернуты противокорабельные комплексы "Бал" и "Бастион".

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Испания
Польша
Россия
Румыния
Сирия
США
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Arleigh Burke
BGM-109 Tomahawk
Бал РК
Бастион
Иджис
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
18280
22160
NATO
Военные учения
Калибр КР
Химоружие
ЧФ
Похожие новости
16.04.2019
За маневрами корабля США в Черном море наши военные следят с воды и суши
26.02.2019
Эсминец ВМС США с крылатыми ракетами "Томагавк" зашел в порт Одессы
26.02.2019
К Украине идет эсминец ВМС США с крылатыми ракетами "Томагавк"
25.12.2017
Доклад Министра обороны России на расширенном заседании Коллегии Министерства обороны 22 декабря
24.07.2017
Кто кому угрожает на Черном море
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.04 16:59
  • 8
Россия не будет участвовать в гонке военных бюджетов с НАТО, заявил Грушко
  • 16.04 16:21
  • 6
Придется бомбить: почему Россия не выдержит войны с НАТО
  • 16.04 15:38
  • 16
В Госдуме назвали сроки возможной отмены призыва в армию
  • 16.04 15:23
  • 5
Aktuln (Чехия): для чего нужна НАТО?
  • 16.04 14:38
  • 3
Взгляд с Запада: РФ лучше порезать авианосец на металл, чем позориться
  • 16.04 14:07
  • 14
Военный эксперт назвал сроки поступления ракеты "Циркон" в войска
  • 16.04 14:06
  • 3
Призрачные перспективы: почему рельсотрон не станет артиллерией будущего
  • 16.04 13:50
  • 2
Венгрия в очередной раз не смогла продать списанные истребители МиГ-29
  • 16.04 13:37
  • 14
На самолеты-амфибии Бе-200 установят российские двигатели ПД-10 - газета
  • 16.04 13:37
  • 12
SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon Heavy
  • 16.04 13:20
  • 7732
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 16.04 11:51
  • 3
"Бук-М3" может сбивать "стелсы" и поражать наземные цели
  • 16.04 11:23
  • 26
Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео
  • 16.04 11:21
  • 1
Нам не нужны маленькие "танкисты": в Израиле женщин не пустят на броню
  • 16.04 10:49
  • 1
Военный политолог опроверг небоеспособность российского флота в Арктике