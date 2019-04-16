Российские военные следят за эсминцем США в Черном море

Москва. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Российские корабли сопровождают вошедший в Черное море американский эсминец управляемого ракетного оружия "Росс", сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО) Минобороны РФ.

"Назначенные силы и средства Черноморского флота осуществляют непрерывное слежение за вошедшим 14 апреля 2019 года в акваторию Черного моря эсминцем управляемого ракетного оружия "Росс" Военно-морских сил США", - заявили в военном ведомстве.

По данным российских военных, при заходе в Черное море корабль ВМС США был обнаружен и взят под постоянное наблюдение береговыми радиотехническими средствами флота.

"Кроме того, непосредственный контроль за действиями американского военного корабля осуществляет патрульный корабль "Василий Быков" и разведывательный корабль "Иван Хурс" Черноморского флота", - сказали в НЦУО Минобороны РФ.

На прошлой неделе российские военные сообщали, что корабли и авиация Черноморского флота отслеживают учения НАТО "Морской щит - 2019" (Sea shield - 2019).

"Росс", оснащенный крылатыми ракетами "Томагавк" и системой противоракетной обороны "Иджис", наряду с эсминцами ВМС США "Дональд Кук", "Карни" и "Портер", размещен на постоянной основе в Европе на испанской военной базе в Рота. Эти корабли вместе с наземными базами ПРО "Иджис" в Польше и Румынии являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

Американские эсминцы ранее неоднократно заходили в Черное море. Согласно конвенции Монтрё, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.

В апреле 2017 года эсминцы США "Росс" и "Портер" нанесли массированный удар крылатыми ракетами по аэродрому "Шайрат" в сирийской провинции Хомс в ответ на якобы имевшую место химическую атаку сирийских правительственных сил в провинции Идлиб. Дамаск категорически отрицает наличие у него химоружия.

"Иван Хурс" - новый разведывательный корабль в составе Черноморского флота России. Предназначен для обеспечения связи, управления флотом, решения разведывательных задач. "Василий Быков" недавно вошел в состав Черноморского флота России. Корабль предназначен для защиты морской экономической зоны.

Ранее стало известно, что НАТО приняла новый план, который предполагает усиление присутствие в регионе Черного моря для сдерживания действий России в черноморском бассейне.

Россия готова при необходимости принять военно-технические меры в ответ на анонсированные действия НАТО в Черном море, заявил в начале апреля замглавы МИД РФ Александр Грушко. "Мы внимательно оценим ситуацию. Если потребуются с нашей стороны дополнительные военно-технические меры, мы их примем", - сказал А.Грушко.

Россия за последние годы значительно усилила военную группировку в регионе Черного моря.

Российские военные развернули в Крыму четыре дивизиона систем ПВО большой дальности С-400 "Триумф", а также несколько дивизионов зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С".

Оборону черноморского побережья России обеспечивают корабли Черноморского флота РФ, морская авиация и авиация ПВО. В Крыму создан армейский корпус, в его составе - соединения береговой обороны, разведки, артиллерийские части, подразделения противовоздушной обороны, инженерного и тылового обеспечения, РХБ-защиты, связи и другие.

Черноморский флот России за последние годы получил шесть дизель-электрических подлодок, несколько новых фрегатов и малых ракетных кораблей. Все они оснащены крылатыми ракетами "Калибр".

На черноморском побережье России развернуты противокорабельные комплексы "Бал" и "Бастион".