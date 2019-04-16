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16.04.2019
Деловая газета "Взгляд"

Назван срок поступления в войска РЭБ ЦВО системы радиоподавления "Поле-21"

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Военнослужащие в автомобиле комплекса РЭБ Дзюдоист. Архивное фото
Военнослужащие в автомобиле комплекса РЭБ Дзюдоист. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Денис Абрамов

В 2019 году впервые на вооружение поступят модули системы радиоподавления "Поле-21", сообщил начальник службы РЭБ штаба ЦВО генерал-майор Сергей Портных.

Портных отметил, что войска РЭБ являются лидерами по выполнению программы перевооружения в ЦВО. "В настоящее время у нас свыше 60% новых образцов вооружения и военной техники, среди которых комплексы помех "Красуха", "Мурманск", "Борисоглебск-2", а также новые средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами "Силок", – приводит его слова РИА "Новости".

"Мы ожидаем в этом году поступления модулей помех "Поле-21" для противодействия беспилотным летательным аппаратам и снижения эффективности применения крылатых ракет", – добавил Портных.

В пресс-службе округа уточнили, что модули системы "Поле-21" поступят на вооружение войск РЭБ ЦВО впервые.

Модули радиопомех системы "Поле-21" используются для прикрытия важнейших объектов ВС и инфраструктуры страны от прицельного применения высокоточного оружия – крылатых ракет, управляемых бомб, а также от беспилотников противника. Система позволяет подавлять сигналы, которые идут по различным спутниковым каналам – GPS, Galileo и Beidou.Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


Ольга Никитина

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Продукция
Борисоглебск-2
Красуха-4
Проекты
GPS
БПЛА
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