Названы главные проблемы в модернизации ключевого для Черноморского флота завода

"Севморзавод вместе с еще одним севастопольским заводом могут на 100% закрыть потребности России по ремонту и модернизации кораблей 2-го и 3-го ранга для Черноморского флота", – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Ненашев. Так он прокомментировал сообщение о том, что бывший завод Петра Порошенко решили сделать базой ремонта кораблей ЧФ.

"Севастопольский морской завод, к сожалению, находится в депрессивном состоянии. Прежде всего из-за продолжающихся юридических процедур, связанных с переходом из одного вида собственности в другой. Это требует много времени и ресурсов", – подчеркнул капитан первого ранга запаса, председатель Общероссийского движения поддержки флота Михаил Ненашев.

"Главная проблема завода – в управлении. По словам наших местных коллег, предыдущий руководитель с поставленными перед ним задачами не справился, сейчас пришел новый, подающий надежды управленец", – продолжил Ненашев.

Вторая проблема, по словам эксперта, заключается в финансировании. "Из-за юридических проблем зарплаты на заводе были маленькими, потому образовался дефицит кадров и трудности в работе со вспомогательными структурами. Также важно, чтобы профильные российские министерства внесли этот завод в список своих приоритетов", – считает собеседник.

Ранее стало известно, что Севастопольский морской завод, принадлежавший прежде Петру Порошенко, станет базовым предприятием для ремонта кораблей Черноморского флота России. Как сообщил директор предприятия Владимир Баженов, реализуется программа модернизации и технического перевооружения завода. Сухие доки Севморзавода рассчитаны на корабли длиной до 165 и 145 м, а достроечные набережные позволяют ставить корабли длиной до 300 м. Отмечается, что у завода большой портфель заказов.

"Сейчас завод напоминает потенциальную площадку для создания мощной инфраструктуры, которая нам необходима для Черноморского флота и морской пограничной охраны.

Основательная модернизация может занять от трех до пяти лет.

Но уже через полгода, если поставить временные сооружения, которые позволят работать подъемным кранам, можно начинать работать", – говорит Ненашев.

"Потенциал завода таков, что вместе с 13-м судоремонтным заводом Черноморского флота, который также находится в Севастополе, Севморзавод может закрыть почти на 100% наши вопросы по ремонту и модернизации кораблей 2-го и 3-го ранга. В этом заключается основная потребность Черноморского флота, поскольку он ходовой флот, весь в морях и океанах", – резюмировал Ненашев.

Как отмечала в феврале прошлого года газета ВЗГЛЯД, к моменту воссоединения Севастополя с Россией от уникального советского предприятия остались одни руины. Если в 1980-е на Севморзаводе работали 16 тысяч человек, то к 2014 году – лишь 200. Отметим, что Порошенко продолжает вносить предприятие в свои налоговые декларации. Фактическое разрушение Севморзавода будет учтено при составлении списка ущерба, причиненного Севастополю за время нахождения Крыма в составе Украины, обещают власти города.

С октября 2015 года завод перешел из городской в федеральную собственность и стал филиалом Центра судоремонта "Звездочка" (Северодвинск) – который, в свою очередь, входит в Объединенную судостроительную корпорацию. В 2017-м Севморзавод получил заказ стоимостью 2,7 млрд рублей на изготовление морского плавучего крана "Севастополь" грузоподъемностью 400 тонн – для чего потребовалось взять на работу до тысячи человек. В ноябре 2017 года, впервые за 12 лет, на заводе был заложен плавкран на 700 тонн. Зимой 2018 года обсуждались возможности технического обеспечения флагмана ЧФ – ракетного крейсера "Москва".

Сообщалось о том, что Севморзаводу предстоит выполнить большой объем работ по судоремонту в рамках Гособоронзаказа. Параллельно ведутся и будут идти техническое перевооружение и реконструкция производственных мощностей. На эти цели в федеральной целевой программе выделено около семи млрд рублей в 2016–2019 годах. Кроме того, Севморзавод был привлечен к строительству Крымского моста.Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Алексей Нечаев, Михаил Мошкин