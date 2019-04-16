"Росэлектроника" на MILEX-2019 покажет системы связи для военных с помощью дополненной реальности

ЦАМТО, 15 апреля. Холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех на Международной выставке MILEX-2019 представит системы связи для военных и модули автоматизированной системы управления войсками в тактическом звене "Андромеда-Д".

Интерактивная экспозиция с использованием дополненной реальности позволит оценить технические возможности изделий в боевых условиях.

При наведении камеры мобильного устройства на выставочную диораму с макетами техники, разработанной АО "НИИССУ" (входит в "Росэлектронику"), на экране можно будет увидеть выдвижение аппаратных связи, командно-штабных машин и другой техники на боевые позиции, развертывание систем связи и АСУ, а также сценарии боевого применения систем. Между макетами проецируются линии различных цветов, имитирующие линии волоконно-оптической связи, медный кабель П-269М, радиорелейные линии связи, УКВ радиосвязь; широкополосный радиодоступ. В диораму интегрирована видеопанель, на которой отображаются характеристики выбранного изделия.

Автоматизированная система управления войсками "Андромеда-Д" способна передавать данные и команды в полевых условиях максимальным числом способов, включая спутниковую связь, мультимедийные услуги телефонной и видеотелефонной связи. Компоненты системы способны передавать информацию, как по традиционным УКВ- и КВ-радиоканалам, так и с помощью новейших высокоскоростных средств связи.

"АО "НИИССУ" является ведущим предприятием по созданию полевой системы связи Вооруженных сил РФ и автоматизированной системы управления Сил специальных операций, создаваемых на базе Воздушно-десантных войск", – сообщили в холдинге "Росэлектроника", отметив, что "Республика Беларусь – не только наш ближайший сосед, с которым нас связывает общая история и культура, но еще и надежный экономический и технологический партнер. Мы заинтересованы в обмене опытом с белорусскими компаниями, поэтому традиционно являемся участником MILEX".

Крупнейшая международная выставка вооружения и военной техники в Республике Беларусь "MILEX-2019" пройдет 15-18 мая 2019 года в Минске в девятый раз. Традиционно тематическими разделами выставки станут вооружение, военная техника, аэрокосмические технологии. В 2019 году экспозиция расширится за счет новых тематик, таких как антитеррористическая защита объектов, полицейская техника, специальные технические средства правоохранительных органов, предотвращение аварий, катастроф.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте холдинга "Росэлектроника".