Войска РЭБ ЦВО получат систему радиоподавления "Поле-21" в 2019 году

ЦАМТО, 15 апреля. Доля современной техники в войсках РЭБ ЦВО составляет более 60% благодаря программе по перевооружению. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил начальник службы РЭБ штаба ЦВО генерал-майор Сергей Портных.

"Мы являемся лидерами по выполнению программы перевооружения в ЦВО. В настоящее время у нас свыше 60% новых образцов вооружения и военной техники, среди которых комплексы помех "Красуха", "Мурманск", "Борисоглебск-2", а также новые средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами "Силок". Мы ожидаем в этом году поступления модулей помех "Поле-21" для противодействия беспилотным летательным аппаратам и снижения эффективности применения крылатых ракет", – сказал С.Портных.

В пресс-службе округа уточнили, что модули системы "Поле-21" поступят на вооружение войск РЭБ ЦВО впервые, отмечает "РИА Новости".

Модули радиопомех системы "Поле-21" используются для прикрытия важнейших объектов ВС и инфраструктуры страны от прицельного применения высокоточного оружия – крылатых ракет, управляемых бомб, а также от беспилотников противника. Система позволяет подавлять сигналы, которые идут по различным спутниковым каналам – GPS, Galileo и Beidou.