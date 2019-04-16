С-400 и "Панцири" отразили учебную атаку на Москву

Силы противовоздушной обороны Московской области поразили более ста воздушных целей "неприятеля". Расчеты комплексов С-400 и "Панцирь-С" перехватили контрольные объекты и отработали маневр уклонения от огня условного противника.

Занятия прошли в рамках проверки за зимний период обучения, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ. Боевые расчеты в ходе маневров обнаружили цели в зоне ответственности, причем сделали это на разных высотах и скоростях, а потом передали координаты на командный пункт соединения.

Контрольная проверка за зимний период обучения, к которой были привлечены подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск Московской области, прошла накануне их профессионального праздника - дня войск противовоздушной обороны. В Минобороны России добавили, что в проверке участвовали расчеты зенитных ракетных систем С-400, зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С", а также радиолокационных станций и командных пунктов.

Все военнослужащие справились с поставленными задачами и поразили контрольные цели на дальних границах.

Светлана Цыганкова