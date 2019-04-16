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16.04.2019
РИА Новости

С-400 и "Панцирь" отразили авиаудары условного противника под Саратовом

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Боевые расчеты новейших зенитных ракетных систем С-400 "Триумф"
Боевые расчеты новейших зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".
Источник изображения: © РИА Новости / Отдел информационного обеспечения Балтийского региона

САМАРА, 15 апр – РИА Новости. Зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 "Триумф" и пушечные комплексы "Панцирь" в рамках проверки за зимний период обучения отразили авиаудары условного противника в Саратовской области, сообщает в понедельник пресс-служба Центрального военного округа.

"Военнослужащие выполнили электронные пуски из ЗРС С-400 и "Панцирей" по высотным, низколетящим, маневрирующим и баллистическим мишеням, имитирующим истребители и крылатые ракеты", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, также личный состав был проверен по оповещению связи, получению оружия, выполнению нормативов при выходе военной техники из парковых зон в районы сосредоточения для выполнения задач по предназначению.

В проверке принимают участие более 800 военнослужащих и свыше 100 единиц военной техники.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ
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