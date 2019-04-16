Российскую сверхдальнюю подледную "Сарму" испытают

Предварительные испытания беспилотника сверхдальнего плавания "Сарма" начнутся в рамках первого этапа в 2021 году в Белом море, сообщил РИА Новости заместитель генерального директора — руководитель направления физико-технических исследований Фонда перспективных исследований (ФПИ) Игорь Денисов.

"Планируемый контрольный эксперимент предполагает демонстрацию возможности аппарата пройти десять тысяч километров без всплытия и без использования атомной силовой установки. Автономность получается около трех месяцев. Аппарат делается в модульном исполнении", — сказал специалист.

Заместитель гендиректора отметил, что работы по изготовлению демонстратора "Сарма" начнутся в июле.

Также Денисов рассказал, что глубоководный беспилотник "Витязь-Д", который в четвертом квартале 2019 года должен погрузиться в Марианскую впадину, может создать первую трехмерную карту самого глубоководного желоба Земли.

В ноябре 2018 года президент ОАК ("Объединенная судостроительная корпорация") Алексей Рахманов сообщил о ведущихся в России работах по созданию 17 подводных беспилотных аппаратов, некоторые будут иметь дальность автономного хода до 80 тысяч километров.

В октябре того же года Денисов заявил о начале строительства демонстратора "Сармы".

"Сарма" предназначена для Северного морского пути. Дрон разрабатывается конструкторским бюро "Лазурит" (Нижний Новгород). Изделие получит не ядерный двигатель, а анаэробную силовую установку.

Автономный аппарат "Витязь-Д" создается конструкторским бюро морской техники "Рубин" (Санкт-Петербург).