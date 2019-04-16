Эсминец "Росс" США под "колпаком" кораблей ЧФ
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За вошедшим в Чёрное море американским эсминцем "Росс" (Ross) силы Чёрноморского флота осуществляют непрерывное слежение. Об этом сообщили в национальном центре управления обороной Минобороны РФ.
Уточняется, что при заходе в Чёрное море корабль управляемого ракетного оружия был обнаружен и взят под постоянное наблюдение береговыми радиотехническими средствами флота.
Кроме того, непосредственный контроль за действиями американского военного корабля осуществляет патрульный корабль "Василий Быков" и разведывательный корабль "Иван Хурс" Черноморского флота.
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