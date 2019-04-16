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16.04.2019
Военно-промышленный курьер

Эсминец "Росс" США под "колпаком" кораблей ЧФ

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Источник изображения: vpk-news.ru

За вошедшим в Чёрное море американским эсминцем "Росс" (Ross) силы Чёрноморского флота осуществляют непрерывное слежение. Об этом сообщили в национальном центре управления обороной Минобороны РФ.

Уточняется, что при заходе в Чёрное море корабль управляемого ракетного оружия был обнаружен и взят под постоянное наблюдение береговыми радиотехническими средствами флота.

Кроме того, непосредственный контроль за действиями американского военного корабля осуществляет патрульный корабль "Василий Быков" и разведывательный корабль "Иван Хурс" Черноморского флота.

 

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Страны
Россия
США
Продукция
Arleigh Burke
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Минoбороны РФ
Проекты
18280
22160
ЧФ
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