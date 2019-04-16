Войти
16.04.2019
Российская газета

Корабли ЧФ начали следить за эсминцем США "Росс" с ракетами Tomahawk

476
0
+2
Источник изображения: Сергей Мальгавко/ТАСС

Корабли Черноморского флота приступили к слежению за американским эсминцем "Росс", вооруженным ракетами Tomahawk, который накануне вошел в Черное море. Об этом сегодня сообщили в Национальном центре управления обороной России.

- Силы и средства Черноморского флота выполняют непрерывное слежение за эсминцем управляемого ракетного оружия "Росс" Военно-морских сил США, вошедшим 14 апреля 2019 года в акваторию Черного моря, - приводит сообщение ведомства ТАСС.

Напомним, ранее группировка кораблей Черноморского флота была усилена на время учений НАТО Sea Shield - 2019. На ЧФ состоялись мероприятия боевой подготовки, в которых были задействованы большой ракетный катер "Шуя", малый ракетный катер "Р-60", малый противолодочный корабль "Суздалец", большой десантный корабль "Азов" и подразделения морской пехоты, береговые ракетные комплексы "Бастион" и "Бал", самолеты и вертолеты морской авиации флота.


Юлия Крымова (Севастополь)

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Бастион
Проекты
NATO
БДК 775
Военные учения
ЧФ
Похожие новости
16.04.2019
Российские военные следят за эсминцем США в Черном море
13.03.2019
The National Interest (США): новая стратегия развития ВМС Украины до 2035 года затрагивает как Россию, так и НАТО
04.09.2017
Правь, Америка, морями...
27.09.2016
5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
08.09.2008
ЧФ проигрывает "натовским" кораблям. Мы продолжаем терять свои позиции в Черноморском бассейне
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.04 16:59
  • 8
Россия не будет участвовать в гонке военных бюджетов с НАТО, заявил Грушко
  • 16.04 16:21
  • 6
Придется бомбить: почему Россия не выдержит войны с НАТО
  • 16.04 15:38
  • 16
В Госдуме назвали сроки возможной отмены призыва в армию
  • 16.04 15:23
  • 5
Aktuln (Чехия): для чего нужна НАТО?
  • 16.04 14:38
  • 3
Взгляд с Запада: РФ лучше порезать авианосец на металл, чем позориться
  • 16.04 14:07
  • 14
Военный эксперт назвал сроки поступления ракеты "Циркон" в войска
  • 16.04 14:06
  • 3
Призрачные перспективы: почему рельсотрон не станет артиллерией будущего
  • 16.04 13:50
  • 2
Венгрия в очередной раз не смогла продать списанные истребители МиГ-29
  • 16.04 13:37
  • 14
На самолеты-амфибии Бе-200 установят российские двигатели ПД-10 - газета
  • 16.04 13:37
  • 12
SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon Heavy
  • 16.04 13:20
  • 7732
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 16.04 11:51
  • 3
"Бук-М3" может сбивать "стелсы" и поражать наземные цели
  • 16.04 11:23
  • 26
Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео
  • 16.04 11:21
  • 1
Нам не нужны маленькие "танкисты": в Израиле женщин не пустят на броню
  • 16.04 10:49
  • 1
Военный политолог опроверг небоеспособность российского флота в Арктике