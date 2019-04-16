Корабли ЧФ начали следить за эсминцем США "Росс" с ракетами Tomahawk

Корабли Черноморского флота приступили к слежению за американским эсминцем "Росс", вооруженным ракетами Tomahawk, который накануне вошел в Черное море. Об этом сегодня сообщили в Национальном центре управления обороной России.

- Силы и средства Черноморского флота выполняют непрерывное слежение за эсминцем управляемого ракетного оружия "Росс" Военно-морских сил США, вошедшим 14 апреля 2019 года в акваторию Черного моря, - приводит сообщение ведомства ТАСС.

Напомним, ранее группировка кораблей Черноморского флота была усилена на время учений НАТО Sea Shield - 2019. На ЧФ состоялись мероприятия боевой подготовки, в которых были задействованы большой ракетный катер "Шуя", малый ракетный катер "Р-60", малый противолодочный корабль "Суздалец", большой десантный корабль "Азов" и подразделения морской пехоты, береговые ракетные комплексы "Бастион" и "Бал", самолеты и вертолеты морской авиации флота.

Юлия Крымова (Севастополь)