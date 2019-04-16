Русского не надо: индонезийские Су-30 вооружат собственными бомбами

Индонезийская компания PT Dahana подписала с министерством обороны страны контракт, предусматривающий продажу бомб P-250 Live собственного производства. Как сообщает издание Kontan.co.id, ссылающееся на заявление операционного директора обозначенного предприятия Бамбанга Агунга, стоимость сделки составила 104,73 млрд. рупий (480 млн. руб.).

Источник изображения: topwar.ru

С его слов, данное соглашение направлено на поддержку независимости отечественной оборонной промышленности, в том числе от русской продукции. Компания Red Plate, занимающаяся производством взрывчатых веществ как для коммерческих, так и военных целей, разработала различные изделия, одним из которых является Bomb P-250 Live. Бомбы, прошедшие испытания, наконец-то выпускаются серийно.

Bomb P-250 Live представляет собой взрывное устройство типа High Drags General Purposes (HDGP). Его поражающие свойства могут быть использованы для разрушения зданий и фундаментов, в частности, бункеров, а также для уничтожения живой силы на больших площадях.

Видя способность Dahana производить качественные и конкурентоспособные взрывчатые вещества, военное ведомство страны решило закупить Bomb P250 L у компании, которая вошла в кластер National Defense & Hitech Industry.

В последующем планируется постоянно поощрять отечественную оборонную промышленность.

Конечно, это возможность и вызов для нас в военном секторе. И мы сделаем все возможное, согласно девизу Dahana: "Служить лучше нации".

- заявил Бамбанг Агунг.