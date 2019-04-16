Украинский генерал предложил создать ракеты, способные "достичь Урала"
Украинский генерал, бывший замначальника генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что Киеву следует создать ракеты, которые "доставали бы как минимум до Урала".
Романенко пожаловался, что после заключения Будапештского меморандума Украина была лишена не только ядерного, но и ракетного оружия. "У нас оставалась только старая "Точка-У" с дальностью 120 километров. А сейчас мы пожинаем плоды такого подхода", – заявил он, сообщает украинское издание "Главред".
По словам Романенко, хотя в настоящее время испытания подобного оружия "успешно продвигаются вперед", на Киев до сих пор распространяются ограничения, связанные с радиусом действия ракет. "Украине же нужны ракеты, которые бы как минимум доставали до Урала и покрывали бы всю территорию Российской Федерации. Такие ракеты можно было бы рассматривать как оружие сдерживания", – заключил Романенко.
Это не первое амбициозное заявление Романенко. Ранее он говорил, что помочь украинским военным кораблям пройти через Керченский пролив может "фиксация из космоса". Генерал также говорил, что Соединенные Штаты советуют Киеву создать "революционную ситуацию" в Донбассе при помощи жесткого закрытия границы, отключения подачи электроэнергии и воды.Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Алина Назарова
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Романенко пожаловался, что после заключения Будапештского меморандума Украина была лишена не только ядерного, но и ракетного оружия. "У нас оставалась только старая "Точка-У" с дальностью 120 километров. А сейчас мы пожинаем плоды такого подхода", – заявил он, сообщает украинское издание "Главред".Пожаловался он. Да пусть порадуется, потому что если были бы у Украины ракеты, способные долететь до Урала и полетели бы в РФ, то и вряд ли это означало бы победу Украины над РФ, куда более вероятно это означало бы, что бы и во двор этому генералу прилетела бы российская ракета и вообще пришлось бы всех этих бандеровцев ликвидировать, т.е. регулярные войска РФ и в самом деле были на Украине и не только на Донбассе. В общем да, жаль что у Украины нет таких ракет - давно бы покончили с этой проблемой у границ РФ - был бы серьёзный повод, даже более чем веская причина - обстрелы со стороны Украины. А так тут теперь неопределённо долго будет у наших границ прихвостни США.
Может подкинуть им чертёжики и денег на создание такие ракет, спровоцировать? А ракеты эти потом сбить с помощью С-400, С-500, А-235, ну а дальше сразу же уничтожить все пусковые установки, склады и т.д. Вернее не сразу, а сначала продемонстировав видео уничтожения и обломков ракет по всем каналам СМИ. Половина ВСУ ведь сразу переметнётся на сторону РФ (кому-то не по душе бандеровская власть, кто-то просто боится), останутся в основном нацики из добробатов. Тех из них, что не удастся уничтожить - выдавить в западную Украину и отделить её нафиг, а там её Польша к себе приберёт со временем (давно виды имеет) и нациков-бандеровцев там тоже сильно не любят ещё со времён Второй мировой.