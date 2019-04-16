ЦАМТО, 15 апреля. Министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что 14 апреля в Одессу прибыли 35 американских бронеавтомобилей Hummer, которые будут направлены боевым подразделениям в Донбассе, передает "РИА Новости".

"За последнее время уровень военно-технической помощи значительно возрос. Это касается всех наших партнеров, в первую очередь США. В настоящее время в Одессе разгружаются машины Hummer, 35 ед. Из них 20 бронированных, которые пойдут в боевые подразделения и 15 машин медицинского обеспечения", – цитирует С.Полторака пресс-служба Минобороны.

Он также сообщил, что эти машины направят для боевых подразделений, которые находятся в Донбассе.

По его словам, в последнее время США оказали помощь Украине более чем на 400 млн. долл. "Это противотанковые средства Javelin, современные средства радиосвязи, средства артиллерийской разведки, радиоэлектронной борьбы, антиснайперские комплексы, беспилотные летательные аппараты", – цитирует "РИА Новости" С.Полторака.

При этом министр отметил, что Украина не может построить сильную армию за счет партнеров, нужно развивать собственный военно-промышленный комплекс.