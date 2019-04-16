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16.04.2019
ЦАМТО

Первые практические результаты военный инновационный технополис "Эра" получит уже в этом году

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Военный инновационный технополис "Эра"
Военный инновационный технополис "Эра".
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

ЦАМТО, 15 апреля. Первые практические результаты мы получим уже в этом году, заявил в интервью газете "Красная звезда" временно исполняющий обязанности начальника военного инновационного технополиса "Эра" полковник Игорь Дробот.

Он отметил, что "речь идет не только о создании абсолютно новых систем, но и о модернизации имеющихся разработок в таких областях применения, как техническое зрение, системы поддержки и принятия решения, микроэлектроника".

Инновации, по его словам, "один из наших стратегических приоритетов, но это не самоцель. Каждое из решений обосновано потребностями Министерства обороны, а также возможностями наших партнеров, почвой для роста которых служит технополис".

В интервью "Красной Звезде" И.Дробот подчеркнул, что "на сегодня наша задача – оценить, как работает новая управляющая система, учитывая, что технополис для Минобороны и России не типовая структура, которой к тому же нет нигде в мире, а также изучить все организационные вопросы на конкретных примерах модернизации ВВСТ, особенно в части сокращения сроков выполнения работ. Полученный результат проанализируем, а сделанные выводы позволят нам двигаться дальше, разрабатывать новые темы, модели, площадки, а также изменять форматы работы".

И.Дробот сообщил, что "в настоящий момент у нас реализуется 55 научно-исследовательских проектов, включая совместные разработки с партнерами. Большая их часть, предложенная в инициативном порядке организациями оборонно-промышленного комплекса, имеет инновационную составляющую. Ряд проектов реализуем в рамках научно-исследовательской работы по гособоронзаказу и проведения по плану научной деятельности Вооруженных Сил".

В интервью "Красной Звезде" И.Дробот отметил, что "подробно раскрывать работы по этим проектам не хотелось бы, но могу сказать о направлениях по наиболее интересным темам. В частности, это связано с техническим зрением и распознаванием образов, разработкой и оценкой радиолокационных показателей эффективности работы ряда станций, решением вопросов по анализу большого объема данных в рамках создания технологии нейронных сетей, интеллектуальными системами обработки данных, получаемых в оптических и радиолокационных диапазонах".

На сегодняшний день, по его словам, "26 предприятий разместили у нас свои лаборатории в различной степени готовности. Еще 45 организаций подтвердили готовность к размещению своих лабораторий в ближайшее время. Им предстоит пройти определенные процедуры. Прежде всего, они должны оформить заявку на проект, обосновать его необходимость для Минобороны. Дело в том, что нам здесь не нужен представительский офис пусть и уважаемой компании. Мы обеспечиваем условия для создания инновационного продукта, технологии, выполнения конкретной задачи именно в интересах военного ведомства и предприятий ОПК. После полученного одобрения предлагаемого исследования (разработки) оформляем договор, предоставляем необходимую лабораторную площадь, оборудование и приступаем к работе".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
Гособоронзаказ
Робот
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