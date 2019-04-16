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16.04.2019
ЦАМТО

"Вертолеты России" досрочно передали партию Ми-8МТВ-5-1 по гособоронзаказу

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Вертолет Ми-8АМТШ над полигоном Кадамовский. Архивное фото
Вертолет Ми-8АМТШ над полигоном Кадамовский. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Пивоваров

ЦАМТО, 15 апреля. В рамках Единого дня приемки военной продукции (12 апреля) Казанский вертолетный завод холдинга "Вертолеты России" досрочно передал представителям Минобороны России пять военно-транспортных вертолетов Ми-8МТВ-5-1.

До конца года завод планирует передать военному ведомству еще одну партию из пяти машин.

В ходе приемосдаточных испытаний и приемки военным представительством был реализован контроль качества изготовления вертолетов и отработки его составных частей в агрегатно-механическом и сборочном производстве, проведен осмотр полностью собранных вертолетов в цехе окончательной сборки с проверкой работоспособности всех систем. Кроме того, были проведены испытания на летно-испытательном комплексе.

"Хочу отметить, что Казанский завод не только досрочно исполняет свои обязательства по передаче техники, но и успешно выполняет программу импортозамещения. С июля все передаваемые вертолеты Ми-8МТВ-5-1 оснащены средствами индивидуальной защиты российского производства", – заявил в докладе министру обороны РФ Сергею Шойгу управляющий директор ПАО "Казанский вертолетный завод" Юрий Пустовгаров.

Военно-транспортный вертолет Ми-8МТВ-5-1, поставляющийся различным силовым структурам РФ, относится к семейству Ми-8/17 и предназначен для транспортировки грузов и техники массой до 4 тонн. Также машина используется для проведения поисково-спасательных операций и выполнения различных специальных задач. Кабина пилотов оснащена светотехническим оборудованием, адаптированным для использования очков ночного видения, что позволяет выполнять полеты в темное время суток на малых и предельно-малых высотах, а также совершать взлеты и посадки на необозначенные площадки. Вертолет оборудован современными комплексами связи. За многолетнюю эксплуатацию вертолет Ми-8МТВ-5-1 доказал, что успешно справляется с задачами в любых климатических условиях и по праву является одним из лучших в мире в своем классе.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Вертолеты России".

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