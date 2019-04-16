Состоялась церемония спуска на воду третьей ДЭПЛ класса "Нагапаса" для ВМС Индонезии

ЦАМТО, 15 апреля. На предприятии Semarang Dock компании PT PAL в Сурабайе (Индонезия) 11 апреля состоялась длительное время откладывавшаяся церемония спуска на воду третьей ДЭПЛ класса "Нагапаса" ("Тип-209/1400"), предназначенной для ВМС Индонезии.

Как сообщалось ранее, подлодка (405) "Алугоро" (Alugoro) была подготовлена к спуску на воду несколько месяцев назад, однако церемония неоднократно переносилась из-за напряженного графика руководства страны, включая президента и министра обороны, которые хотели присутствовать на мероприятии, и технических сложностей в связи с обмелением территории в районе предприятия Jalan Letnan Supriadi. Первоначально спуск на воду был запланирован на 18 октября, затем перенесен на 27 октября 2018 года. Тем не менее, за несколько дней до этой даты офис президента Джоко Видодо уведомил организаторов, что он не сможет присутствовать на церемонии. Для спуска на воду подлодка была перемещена на предприятие Semarang Dock. В итоге после всех согласований церемонию провели 11 апреля.

Как сообщал ЦАМТО, ВМС Индонезии 20 декабря 2011 года заключили с компанией Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering контракт стоимостью 1,3 трлн. вон (1,1 млрд. долл.) на поставку трех подводных лодок, выполненных на базе немецкого проекта "Тип-209/1400" класса "Чанг Бого". По условиям соглашения, первые две ДЭПЛ должны быть построены на предприятии DSME в Южной Корее, а третья субмарина – на верфи PT PAL в Сурабайе (Индонезия) с использованием построенных в Республике Корея блоков после передачи необходимых технологий.

Церемония передачи ВМС Индонезии первой ДЭПЛ серии, (403) "Нагапаса", состоялась на предприятии DSME в Окпо (о.Кодже) 2 августа 2017 года. Спуск на воду второй ДЭПЛ серии, (404) "Ардадедали", состоялся 24 октября 2016 года. Подлодка была передана ВМС Индонезии на предприятии в Окпо 25 апреля 2018 года.

Как планируется, передача третьей ДЭПЛ ВМС Индонезии состоится до конца 2019 года. Начальная готовность подлодок к боевому применению запланирована на 2020 год.

В рамках данного контракта ВМС Индонезии принимают на вооружение дизель-электрические подводные лодки длиной 61,3 м, шириной 6,25 м, надводным/подводным водоизмещением 1280/1400 т, укомплектованных экипажем из 40 человек (включая 5 офицеров). Каждая ДЭПЛ оснащена четырьмя дизельными двигателями MTU 12V493 и развивает максимальную скорость 21,5 узел в подводном положении и 11 узлов в надводном, дальность плавания в надводном положении – около 10 тыс. морских миль на скорости 10 узлов. Платформа оснащена комплектом гидроакустических систем Wartsila ELAC KaleidoScope, сигналы от которых поступают на процессор той же компании для использования в навигационных и боевых системах подлодки. Вооружение субмарин составляют восемь 533-мм торпедных аппаратов, позволяющих выполнять пуск торпед, мин и ракет. Ранее сообщалось, что Джакарта проявила интерес к приобретению тяжелой торпеды "Блэк Шарк" для оснащения всех подлодок класса "Нагапаса".