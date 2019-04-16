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16.04.2019
ЦАМТО

В ВДВ завершилась тематическая выставка "День инноваций Воздушно-десантных войск"

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Военнослужащие ВДВ. Архивное фото
Военнослужащие ВДВ. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Варвара Гертье

ЦАМТО, 15 апреля. В период с 11 по 13 апреля на базе Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф.Маргелова (РВВДКУ) прошла тематическая выставка "День инноваций Воздушно-десантных войск".

Основная ее цель – создать условия для поиска передовых технологий и продукции военного и двойного назначения, продемонстрировать возможности учебных, научных учреждений и предприятий промышленности в этой области.

11 апреля на территории Музея вооружения и военной техники Воздушно-десантных войск в г. Рязани состоялось торжественное открытие вставки с участием временно исполняющего обязанности начальника штаба Воздушно-десантных войск генерал-майора Алексей Наумец, заместителя руководителя Федеральной службы Российской Федерации по интеллектуальной собственности Михаила Жамойдика, начальника Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф.Маргелова (РВВДКУ) гвардии генерал-майора Алексея Рагозина и генерального директора НИИССУ, командующего Воздушно-десантными войсками с 2007 г. по 2009 г., Валерия Евтуховича.

В работу "Дня инноваций Воздушно-десантных войск" была включена выставочная и научно-деловая программа по основным направлениям исследований, ведущихся в интересах Воздушно-десантных войск при тесной взаимосвязи десантного училища с профильными и смежными предприятиями промышленности, образовательными организациями и научными подразделениями. Свои разработки на выставке представили 67 предприятий и организаций.

На выставке все желающие могли ознакомиться с новейшими достижениями научных учреждений и предприятий промышленности, осуществляющими свою деятельность в интересах Воздушно-десантных войск.

Лучшие проекты, представленные на выставке, будут представлены на Форуме "Армия-2019" и рекомендованы для дальнейшего внедрения не только в Воздушно-десантных войсках, но и в Вооруженных Силах России в целом.

13 апреля 2019 года в рамках закрытия выставки состоялся "День открытых дверей" легендарного Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища, с показательными выступлениями курсантов по рукопашному бою и роты почетного караула училища. Также все желающие могли ознакомиться с вооружением, военной и специальной техникой Воздушно-десантных войск, учебными аудиториями и специализированными классами для подготовки курсантов, а также с жизнью и бытом военнослужащих.

По словам главного координатора мероприятия, начальника научно-исследовательского отдела РВВДКУ, кандидата технических наук гвардии полковника Василия Елистратова, выставка позволит выявить передовые технологии и продукцию военного и двойного назначения, а также продемонстрировать возможности учебных, научных учреждений и предприятий. Кроме того, в экспозиции представлены высокотехнологичные разработки с элементами искусственного интеллекта в сфере робототехники, средства выживания в экстремальных условиях Арктики и инновационные проекты в сфере технологий двойного назначения, разработанные десантниками совместно с гражданскими учеными.

В дальнейшем планируется, что День инноваций Воздушно-десантных войск станет ежегодным, а Музей вооружения и военной техники ВДВ, по аналогии с парком "Патриот", станет его основной площадкой, сообщает группа информационного обеспечения ВДВ.

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