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16.04.2019
ЦАМТО

В Вооруженных Силах России отметили День войск противовоздушной обороны

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Радиолокационная станция "Дон-2Н" системы ПРО Москвы
Радиолокационная станция "Дон-2Н" системы ПРО Москвы
Источник изображения: © Богдан Руденко/ТАСС

ЦАМТО, 15 апреля. Свой профессиональный праздник 14 апреля отметили специалисты противовоздушной обороны.

Главная задача соединений и воинских частей ПВО – прикрытие объектов высшего звена государственного и военного управления, промышленности и энергетики, группировок Вооруженных Сил России и транспортных коммуникаций от средств воздушно-космического нападения противника.

Накануне праздника в соединении противовоздушной обороны, дислоцированном в Московской области, прошла контрольная проверка за зимний период обучения.

К проверке были привлечены подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск, включая боевые расчеты зенитных ракетных систем С-400, зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С", радиолокационных станций и командных пунктов.

В рамках мероприятия личный состав отработал задачи по отражению массированного ракетно-авиационного удара условного противника.

В ходе маневров боевым расчетам радиотехнических войск предстояло обнаружить более сотни воздушных целей в зоне ответственности, которые осуществляли полеты на различных скоростях, высотах и с различных направлений, а также передать координаты полетов всех целей на командный пункт соединения.

Расчеты комплексов С-400 и "Панцирь-С" выполнили условные пуски зенитных управляемых ракет по контрольным целям, отработали совершение маневра на новые боевые позиции с дальнейшим развертыванием в боевой порядок и уничтожение вновь обнаруженных целей.

По итогам проверки боевые расчеты подразделений ПВО с задачей справились, уничтожив все контрольные цели на дальних границах в зоне поражения, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

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Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ
Минпромэнерго РФ
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