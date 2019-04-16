Войти
16.04.2019
ТАСС

Новый спутник "Глонасс-М" запустят с Плесецка 13 мая

603
0
+2
Макет спутника "ГЛОНАСС-М"
Макет спутника "ГЛОНАСС-М".
Источник изображения: Владимир Баранов / РИА Новости

Этот аппарат заменит другой спутник, переработавший свой срок гарантированного активного существования, уточнили в компании "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнева"

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Очередной спутник "Глонасс-М" будет запущен 13 мая с космодрома Плесецк, сообщает в понедельник пресс-служба компании "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнева", изготовившей аппарат.

"Запуск спутника "Глонасс-М" запланирован на 13 мая. Он будет осуществлен в рамках выполнения мероприятий федеральной целевой программы для поддержания орбитальной группировки российской глобальной навигации", - говорится в сообщении.

Аппарат был доставлен на Плесецк 13 апреля.

Сейчас на орбите находятся 26 аппаратов системы ГЛОНАСС, 24 из них используются по назначению, один проходит летные испытания, еще один находится в резерве. Новый аппарат "заменит другой спутник, переработавший свой срок гарантированного активного существования", уточнили на предприятии.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Глонасс-М
Компании
ИСС Решетнева
Проекты
ГЛОНАСС
Плесецк
Похожие новости
16.05.2018
Запуск спутника "Глонасс-М" планируется на 17 июня с Плесецка
30.03.2016
Спутники санкций
27.10.2015
Спутник "Глонасс-М" будет запущен 29 декабря
17.04.2014
Эпидемия в космосе
03.02.2011
Космический беглец
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.04 16:59
  • 8
Россия не будет участвовать в гонке военных бюджетов с НАТО, заявил Грушко
  • 16.04 16:21
  • 6
Придется бомбить: почему Россия не выдержит войны с НАТО
  • 16.04 15:38
  • 16
В Госдуме назвали сроки возможной отмены призыва в армию
  • 16.04 15:23
  • 5
Aktuln (Чехия): для чего нужна НАТО?
  • 16.04 14:38
  • 3
Взгляд с Запада: РФ лучше порезать авианосец на металл, чем позориться
  • 16.04 14:07
  • 14
Военный эксперт назвал сроки поступления ракеты "Циркон" в войска
  • 16.04 14:06
  • 3
Призрачные перспективы: почему рельсотрон не станет артиллерией будущего
  • 16.04 13:50
  • 2
Венгрия в очередной раз не смогла продать списанные истребители МиГ-29
  • 16.04 13:37
  • 14
На самолеты-амфибии Бе-200 установят российские двигатели ПД-10 - газета
  • 16.04 13:37
  • 12
SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon Heavy
  • 16.04 13:20
  • 7732
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 16.04 11:51
  • 3
"Бук-М3" может сбивать "стелсы" и поражать наземные цели
  • 16.04 11:23
  • 26
Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео
  • 16.04 11:21
  • 1
Нам не нужны маленькие "танкисты": в Израиле женщин не пустят на броню
  • 16.04 10:49
  • 1
Военный политолог опроверг небоеспособность российского флота в Арктике