Новый спутник "Глонасс-М" запустят с Плесецка 13 мая

Этот аппарат заменит другой спутник, переработавший свой срок гарантированного активного существования, уточнили в компании "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнева"

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Очередной спутник "Глонасс-М" будет запущен 13 мая с космодрома Плесецк, сообщает в понедельник пресс-служба компании "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнева", изготовившей аппарат.

"Запуск спутника "Глонасс-М" запланирован на 13 мая. Он будет осуществлен в рамках выполнения мероприятий федеральной целевой программы для поддержания орбитальной группировки российской глобальной навигации", - говорится в сообщении.

Аппарат был доставлен на Плесецк 13 апреля.

Сейчас на орбите находятся 26 аппаратов системы ГЛОНАСС, 24 из них используются по назначению, один проходит летные испытания, еще один находится в резерве. Новый аппарат "заменит другой спутник, переработавший свой срок гарантированного активного существования", уточнили на предприятии.