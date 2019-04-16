Российские космонавты посадили оливы в Парке имени Гагарина на острове Крит

Местные власти заявили, что открытие этого парка будет способствовать укреплению связей России с Грецией и другими странами

ИРАКЛИОН /, 15 апреля. /Корр. ТАСС Юрий Малинов/. Российские космонавты посадили оливы на набережной города Ираклион на острове Крит во время состоявшейся в воскресенье торжественной церемонии по открытию в этом месте Парка имени Юрия Гагарина. Как заявляют организаторы мероприятия, деревья должны хорошо прижиться, несмотря на близость парка к морю. С этой целью были отобраны специальные сорта олив, устойчивые к соленым брызгам от волн.

Космонавты Федор Юрчихин, Антон Шкаплеров, Олег Артемьев и Сергей Прокопьев, а также доктор и космонавт-исследователь Михаил Потапов в присутствии горожан опустили в лунки приготовленные саженцы олив и засыпали их землей. Юрий Соколов, координатор группы волонтеров, поддерживающих создание парков и площадей имени Гагарина по всему миру, предварительно рассыпал в парке землю, привезенную специально для церемонии открытия с родины Юрия Гагарина, деревни Клушино в Смоленской области.

В Ираклионе задумано создать не просто парк, а достопримечательность мирового масштаба. Каждое оливковое дерево сопровождается уже установленной специальной памятной доской с QR-кодом и сведениями о космонавте, который его посадил. Как сообщили корреспонденту ТАСС в Министерстве туризма Греции, представители Международной ассоциации участников космической деятельности предложили проводить на Крите ежегодное празднование годовщины первого полета Юрия Гагарина в космос, и "уже двое космонавтов из Америки и один из Италии выразили желание быть включенными в следующую группу". Их поездка запланирована на осень этого года.

Перед установленным в 2016 году на постаменте бронзовым бюстом Юрия Гагарина, вблизи от которого космонавты высадили оливы, прошла торжественная церемония, в которой приняли участие министр туризма Греции Елена Кундура, губернатор Крита Ставрос Арнаутакис, мэр Ираклиона Василис Ламбринос, архиепископ Критский Ириней, управляющий директор туристической компании TEZ TOUR Греция Димитрис Харитидис, организующей мероприятие совместно с муниципалитетом Ираклиона, греческий журналист, координатор программы реабилитации российских космонавтов в Греции Афанасий Авгеринос, а также многочисленные жители города.

Традиционные связи с Россией

Министр туризма заявила, что рада приветствовать на Крите, который ежегодно привлекает миллионы туристов со всего мира, делегацию российских космонавтов. Эти слова вызвали аплодисменты собравшихся. "Ваше присутствие очень важно и имеет высокий символизм, потому что в нашей стране открывается Парк имени Юрия Гагарина, что приобретает международное измерение. Этот парк будет не только укреплять традиционные дружеские связи, которые существуют между Грецией и Россией, но и нас посетят американские астронавты, которые также посадят в парке имени Юрия Гагарина оливковые деревья", - сказала Кундура.

Министр отметила, что Греции удалось успешно провести с Россией перекрестный год туризма, который "еще больше укрепил традиционные связи" между государствами. "В 2019 году эти усилия двух стран продолжаются, чтобы наша страна была еще более привлекательной для российских туристов. Греция получила прекрасную рекламу по всему миру благодаря видеоклипу, который записал на орбите Антон Шкаплеров, рассказавший о красотах Греции с высоты космического полета", - сказала Кундура.

В свою очередь губернатор Крита Ставрос Арнаутакис заявил, что открытие парка имени Юрия Гагарина является очень важной инициативой для Ираклиона и всего острова. "Она подчеркивает особые связи, которые установились у России с Критом и всей Грецией. Мы с самого начала поддерживали эти усилия с тем, чтобы российские космонавты приезжали после полета на реабилитацию на Крит, создавая, таким образом, рекламу нашему острову, отличающемуся гостеприимством. Точно так же и мы, совершая туристические поездки в Россию, создаем у россиян положительный образ нашего острова. Поздравляю всех с этим знаменательным событием и желаю, чтобы этот парк стал символом мирного сосуществования народов всех стран", - сказал губернатор.

Торжественная церемония закончилась исполнением муниципальным оркестром гимнов Греции и России, после чего космонавты фотографировались с местными жителями и раздавали автографы.

Памятник и парк

В беседе с корреспондетом ТАСС управляющий директор компании TEZ Tour Греция Димитрис Харитидис отметил, что имя Юрия Гагарина "известно на всей планете, и открытие парка имени Гагарина будет способствовать укреплению связей России с Грецией и другими странами". По его словам, "набережная, где в 2016 году был установлен бюст Гагарина, уже стала местом, где собирается все русское общество Крита и сообща отмечает все важные праздники - День Победы, День космонавтики".

"Выходцы из всех республик бывшего СССР несут венки и цветы именно к памятнику Гагарину. Он стал своеобразным местом паломничества русскоговорящих жителей, которые живут на Крите, и, наверняка, сюда все чаще будут приезжать и российские туристы, отдыхающие на острове", - сказал Харитидис.

Федор Юрчихин в беседе с корреспондентом ТАСС подчеркнул, что Парк имени Юрия Гагарина открыт на Крите спустя два дня, после того как в России и других странах 12 апреля отмечали День космонавтики. "Большая часть стран - членов ООН признала эту дату международным Днем космонавтики, и в этом тоже заслуга нашей страны. А Юрий Алексеевич Гагарин - это мой герой, герой номер один всех времен и народов", - сказал Юрчихин.

Космонавт напомнил, что американскому астронавту Нилу Армстронгу (1930-2012) принадлежат такие слова о Гагарине - "он всех нас позвал в космос". "Давайте не забывать, что это был первый полет человека в космос. Никто не знал тогда, чем и как он мог закончиться", - сказал Юрчихин.

"Подвиг Гагарина и подвиг наших конструкторов и инженеров не повторить. Это подвиг первых, это время первых. Я очень рад, что на острове Крит, который славится своей древнейшей историей, сначала открыли памятник Юрию Алексеевичу Гагарину, а теперь и парк Гагарина", - подчеркнул космонавт.

Международный проект

Отвечая на вопрос о будущем участии в посадке деревьев в Парке имени Юрия Гагарина на Крите астронавтами из других стран, Юрчихин сказал ТАСС, что он уже созванивался по этому поводу с участниками экипажа, которые с ним летали в космос.

"К сожалению, так получилось, что они по своим планам [работ] сейчас заняты. Я звонил лично [астронавтам NASA] Джеку Фишеру и Пегги Уитсон, с кем мы в 2017 году возвращались вместе из космоса. Мы договорились, что попробуем сюда вернуться этой осенью уже в составе этого экипажа. Ведь деревья лучше всего сажать зимой или осенью", - заметил Юрчихин.