В Алтайском крае отразили нападение "противника" на комплексы БУК-М1

НОВОСИБИРСК, 15 апр – РИА Новости. Военнослужащие соединения противовоздушной обороны 41-й армии Центрального военного округа из Алтайского края, передислоцированные для учений на полигон "Капустин Яр" в Астраханской области, отразили нападение условного противника на зенитно-ракетный комплекс БУК-М1, сообщает в понедельник пресс-служба ЦВО.

По замыслу учений, с помощью беспилотника "Элерон", разведчики зафиксировали высадку диверсионно-разведывательной группы условного противника в районе несения боевого дежурства расчетов комплексов БУК-М1. В планы "диверсантов" входил подрыв пусковой установки комплекса.

"По тревоге была поднята оперативная группа и подразделение охраны, назначенные для предотвращения диверсий. Военнослужащие выдвинулись в район и уничтожили силы условного противника. Также инженерно-саперным отделением были проведены работы по поиску закладок, мин и фугасов, установленных в районе сосредоточения диверсантами", - говорится в сообщении.

Тренировка прошла в рамках полевого лагерного сбора на полигоне "Капустин Яр" в Астраханской области, в котором задействовано более 300 военнослужащих и свыше 90 единиц военной техники.

Соединения и воинские части 41-й общевойсковой армии входят в состав Центрального военного округа и дислоцированы на территории шести регионов России: Новосибирская, Омская, Кемеровская, Иркутская области, Алтайский край и Республика Тыва.