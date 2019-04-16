В Эстонии НАТО усиливает свою авиагруппу

На эстонской авиабазе "Эмари" приземлились четыре британских вертолета многоцелевого назначения AW159 Wildcat.

Они продолжат службу в Эстонии вплоть до конца мая, сообщается на портале err.ee.

Заявлено, что главная задача этих вертолетов заключается в том, чтобы оказывать поддержку боевой группе НАТО, несущей службу на базе в Тапа. Кроме того, они будут поддерживать тесное сотрудничество с эстонскими Силами обороны и примут участие в предстоящих учениях "Весенний шторм". Согласно плану, к прибывшему вертолетному подразделению во второй половине апреля присоединятся и пять наступательных вертолетов Apache.

Прибывшие в Эстонию вертолеты принадлежат к 661-й эскадрилье авиакорпуса сухопутных войск Великобритании, их базой приписки является расположенная в Сомерсете Йоувилтенская авиабаза королевских морских сил. Вертолеты дислоцированы на авиабазе "Эмари".

Великобритания впервые направила вертолеты типа Wildcat для поддержки боевой группы НАТО, размещенной на территории Эстонии, весной прошлого года. Сейчас в эстонской боевой группе союзников по альянсу насчитывается свыше 1000 военнослужащих, большинство из них - военные британского королевского гусарского полка.