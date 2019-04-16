Американский флот расширит возможности авиации ДРЛО

Американский флот расширит возможности авиации дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО). Портал flightglobal.com сообщил о том, что командование ВМС США заключило контракт с компанией Northrop Grumman на поставку 24 новых самолётов E-2D Advanced Hawkeye.

Согласно контракту, Northrop Grumman в течение семи лет поставит ВМС США 24 самолёта новейшей модификации общей стоимостью $3,2 млрд. При этом в военном ведомстве указывают, что многолетний контракт позволит сэкономить $411 млн в сравнении с поэтапной закупкой самолётов.

Самолёты семейства E-2 используются в качестве командного пункта, способного обеспечивать наведение истребителей на цели, осуществлять раннее оповещение о появлении самолётов противника и управлять истребителями из группы сопровождения.