15 апреля специалисты по радиоэлектронной борьбе отмечают профессиональный праздник

День специалиста по радиоэлектронной борьбе отмечается в России ежегодно 15 апреля. Этот профессиональный праздник был установлен Указом Президента РФ № 549 от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах РФ".

В современных условиях РЭБ имеет стратегически важное значение для военных действий и боевого обеспечения войск. Она также имеет весьма важное значение в системе комплексного поражения неприятеля, защите собственных объектов и войск от воздействия высокоточного оружия, играет не последнюю роль в информационном противоборстве.

Радиоэлектронная борьба - практически ровесник радио, отображение в плоскости операций вооруженных сил противостояния воюющих держав. И приоритет России в области радиоэлектронной борьбы уважительно подтверждался и зарубежными специалистами.