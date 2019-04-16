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16.04.2019
Военно-промышленный курьер

15 апреля специалисты по радиоэлектронной борьбе отмечают профессиональный праздник

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Источник изображения: vpk-news.ru

День специалиста по радиоэлектронной борьбе отмечается в России ежегодно 15 апреля. Этот профессиональный праздник был установлен Указом Президента РФ № 549 от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах РФ".

В современных условиях РЭБ имеет стратегически важное значение для военных действий и боевого обеспечения войск. Она также имеет весьма важное значение в системе комплексного поражения неприятеля, защите собственных объектов и войск от воздействия высокоточного оружия, играет не последнюю роль в информационном противоборстве. 

Радиоэлектронная борьба - практически ровесник радио, отображение в плоскости операций вооруженных сил противостояния воюющих держав. И приоритет России в области радиоэлектронной борьбы уважительно подтверждался и зарубежными специалистами. 

 

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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