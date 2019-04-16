Летчики на учениях в Забайкалье отработали применение ракет "воздух - воздух"

Всего в рамках учений было выполнено более 30 самолетовылетов

ЧИТА, 15 апреля. /ТАСС/. Летчики истребительной авиации Восточного военного округа (ВВО) отработали во время учений в Забайкальском крае применение ракет класса "воздух - воздух", сообщила в понедельник пресс-служба ВВО.

"Пилоты совершенствовали свои навыки в применении управляемых ракет класса "воздух - воздух". В ходе мероприятия самолет-постановщик Су-30СМ производил сброс специальных авиационных малогабаритных мишеней в диапазоне высот от 5 до 10 тыс. м. В свою очередь летчики многофункциональных истребителей Су-30СМ и высотных перехватчиков МиГ-31 в составе пар и тройками обнаруживали их и уничтожали", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, особенностью выполнения практических пусков стала отработка элементов ближнего воздушного боя, характерного для атаки или ухода из-под удара одного или нескольких самолетов "противника". "Подобная тактика может быть использована для прикрытия особо важных объектов в условиях ограниченного пространства для маневров", - пояснили представители ВВО.

Всего в рамках учений было выполнено более 30 самолетовылетов.