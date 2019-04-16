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16.04.2019
РИА Новости

Принадлежавший Порошенко завод станет главной базой ремонта кораблей ЧФ

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Севморзавод
Севморзавод.
Источник изображения: © Фото : официальный сайт строительства Крымского моста

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Севастопольский "Севморзавод", который ранее принадлежал президенту Украины Петру Порошенко, должен стать базовым предприятием для ремонта кораблей Черноморского флота, для этого разработана программа его модернизации и технического перевооружения, сообщил РИА Новости директор завода Владимир Баженов.

Предприятие было национализировано российскими властями в пользу Севастополя в 2015 году.

"После того, как произошло воссоединение Крыма и России, наши государственные органы уделили серьезное внимание развитию предприятий Крыма, в том числе и Севастопольского морского завода", - отметил Баженов.

Он напомнил, что территориально завод располагается на двух площадках: основной-"Южной" и "Инкерман" общей площадью 53 гектара. Наличие двух сухих доков, специализированных цехов по ремонту корпуса, изготовлению корпусных конструкций, судового оборудования, систем и трубопроводов, создает условия для ремонта, докования, переоборудования и модернизации кораблей и судов различного класса и назначения.

Достройка и швартовные испытания осуществляются у специальных набережных, оборудованных всеми необходимыми коммуникациями.

Сухие доки позволяют производить доковый ремонт кораблей и судов длиной до 165 и 145 метров соответственно, шириной до 22 метров, осадкой до 9 метров и дедвейтом до 18 тысяч тонн. Ремонт у достроечных набережных позволяет ставить корабли и суда длиной до 300 метров и дедвейтом до 150 тысяч тонн.

"Севастопольский морской завод" был основан в 1783 году как Лазаревское адмиралтейство. В 1990-е годы предприятие было приватизировано и оказалось в собственности Петра Порошенко. В 2015 году после воссоединения Крыма с Россией завод национализировали, в настоящее время является филиалом Центра судостроения "Звездочка".

В настоящее время на "Севморзаводе" ведется строительство двух тяжелых плавкранов - ПК-400 "Севастополь" и ПК-700 "Григорий Просянкин", на ремонт и обслуживание в доки в течение года встанут военные корабли и суда обеспечения Черноморского флота.

За более чем двухвековой период "Севастопольский морской завод" построил свыше 500 и отремонтировал более пяти тысяч кораблей и судов.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
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