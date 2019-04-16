Военный технополис "Эра" получит первые результаты исследований в этом году
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Военный инновационный технополис "Эра" планирует получить первые практические результаты создания новых систем и модернизации разработок в оборонной сфере уже в этом году, в настоящий момент технополис реализует 55 научно-исследовательских проектов, сообщил временно исполняющий обязанности начальника технополиса полковник Игорь Дробот в интервью газете Вооруженных сил РФ "Красная Звезда".
Дробот рассказал, что научно-исследовательский потенциал технополиса "Эра" существенно изменится. Так, почти вдвое будет расширена лабораторная база, построены дизайн-центры для разработки архитектуры в сфере IT-технологий, а также будет развернуто опытное минипроизводство, которое позволит выпускать опытные и экспериментальные образцы проектируемых изделий.
По его словам, технополис ведет в настоящее время более 50 научно-исследовательских проектов.
"Полученный результат проанализируем, а сделанные выводы позволят нам двигаться дальше, разрабатывать новые темы, модели, площадки, а также изменять форматы работы", - заключил Дробот.
Он также добавил, что 17 апреля в технополисе будет проходить конференция по информационной безопасности. Кроме тематических направлений, планируется рассматривать вопросы в областях, связанных с внедрением инноваций в Вооруженных силах и Минобороны.
Военный инновационный технополис "Эра" создан в целях обеспечения поиска, развития и внедрения прорывных технологий в оборонной сфере. В технополисе уже созданы 18 научно-исследовательских лабораторий, оснащенных новейшим оборудованием.
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