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16.04.2019
РИА Новости

Военный технополис "Эра" получит первые результаты исследований в этом году

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Военнослужащие научных рот в военном технополисе "Эра"
Военнослужащие научных рот в военном технополисе "Эра" в Анапе начали занятия с летающей лабораторией беспилотников.
Источник изображения: ФПИ

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Военный инновационный технополис "Эра" планирует получить первые практические результаты создания новых систем и модернизации разработок в оборонной сфере уже в этом году, в настоящий момент технополис реализует 55 научно-исследовательских проектов, сообщил временно исполняющий обязанности начальника технополиса полковник Игорь Дробот в интервью газете Вооруженных сил РФ "Красная Звезда".

Дробот рассказал, что научно-исследовательский потенциал технополиса "Эра" существенно изменится. Так, почти вдвое будет расширена лабораторная база, построены дизайн-центры для разработки архитектуры в сфере IT-технологий, а также будет развернуто опытное минипроизводство, которое позволит выпускать опытные и экспериментальные образцы проектируемых изделий.

"Первые практические результаты мы получим уже в этом году. Речь идет не только о создании абсолютно новых систем, но и о модернизации имеющихся разработок в таких областях применения, как техническое зрение, системы поддержки и принятия решения, микроэлектроника", - сказал Дробот.

По его словам, технополис ведет в настоящее время более 50 научно-исследовательских проектов.

"В настоящий момент у нас реализуется 55 научно-исследовательских проектов, включая совместные разработки с партнерами. Большая их часть, предложенная в инициативном порядке организациями оборонно-промышленного комплекса, имеет инновационную составляющую", - отметил он, не раскрыв подробностей самих проектов.

"Полученный результат проанализируем, а сделанные выводы позволят нам двигаться дальше, разрабатывать новые темы, модели, площадки, а также изменять форматы работы", - заключил Дробот.

Он также добавил, что 17 апреля в технополисе будет проходить конференция по информационной безопасности. Кроме тематических направлений, планируется рассматривать вопросы в областях, связанных с внедрением инноваций в Вооруженных силах и Минобороны.

Военный инновационный технополис "Эра" создан в целях обеспечения поиска, развития и внедрения прорывных технологий в оборонной сфере. В технополисе уже созданы 18 научно-исследовательских лабораторий, оснащенных новейшим оборудованием.

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