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16.04.2019
Российская газета

Генерал НАТО призвал больше общаться с Россией и понимать ее

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Кёртис Скапаротти
Кёртис Скапаротти.
Источник изображения: http://www.globallookpress.com

России и странам Запада необходимо более тесно общаться, чтобы лучше понимать намерения друг друга. Недостаточно активный диалог может стать причиной вооруженной конфронтации.

Об этом заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти в интервью агентству Associated Press. По его словам, еще во времена холодной войны страны общались и гораздо лучше понимали сигналы друг друга.

Общение и взаимодействие является важной частью сдерживания, отметил генерал, подчеркнув, что знание потенциала и намерений противника может свести к минимуму возможные конфликты.

Скапаротти призвал больше общаться с Россией. "Это гарантировало бы, что мы понимаем друг друга и почему мы делаем то, что делаем", - цитирует РИА Новости. Генерал также отметил, что России и странам Запада не обязательно постоянно и много взаимодействовать, важно поддерживать контакт.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
NATO
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