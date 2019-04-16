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16.04.2019
Интерфакс-АВН

Новые танки и реактивные системы получили военнослужащие ЮВО на Кубани и Ставрополье

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Модернизированный танк Т-72Б3
Модифицированный модернизированный танк Т-72Б3 (также именуемый Т-72Б3М, Т-72Б4) на демонстрации во время Международного финала "Танкового биатлона-2014". Алабино, август 2014 года.
Источник изображения: Виталий В. Кузьмин / vitalykuzmin.net

Ростов-на-Дону. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Воинские части и соединения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) на Кубани и Ставрополье получили новейшие образцы военной техники, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе ЮВО.

"В текущем году в подразделения общевойсковой армии ЮВО поступило около 30 единиц военной и специальной техники. В их числе - модернизированные танки Т-72Б3, реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", самоходные артиллерийские установки "Акация", беспилотники, автомобили Урал и современные автобусы", - сказал собеседник агентства.

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