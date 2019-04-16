Контракт на модернизацию систем вооружения американских стратегических бомбардировщиков В-1В и В-52Н

12 апреля 2019 года министерство обороны США выдало корпорации Boeing контракт стоимостью 14,3143 млрд долл на модернизацию систем вооружения стратегических бомбардировщиков В-1В и В-52Н. Контракт рассчитан на десять лет - до 11 апреля 2029 года.

Cтратегические бомбардировщики Boeing В-52Н Superfortress ВВС США над Средиземным морем, 24.01.2018 (с) Joshua J. Garcia / ВВС США

Подробности планируемой модернизации не раскрываются. В сообщении говорится, что контракт по так называемой "гибкой схеме" Flexible Acquisition & Sustainment Tool (F2AST) направлен на "повышение боевых возможностей, боевой устойчивости, улучшение технической поддержки и повышение боеготовности" ( increase lethality, enhance survivability, improve supportability, and increase responsiveness).Из указанной суммы 1,215 млн долл предполагается израсходовать уже в 2019 финансовом году.

Напомним, что сейчас в составе ВВС США находятся 62 стратегических бомбардировщика Rockwell В-1В и 58 стратегических бомбардировщиков Boeing В-52Н.