Кадровые проблемы судостроительного комплекса "Звезда"

Петербургский веб-ресурс "Фонтанка.ру" опубликовал небезынтересный материал "87 тысяч в месяц и квартира: как Сечин высасывает кадры из Петербурга для верфи на Дальнем Востоке", в котором говорится, что в приморском городе Большой Камень в 30 км от Владивостока кипит стройка размаха Магнитки и Беломорканала. Огромную новую верфь возглавляют специалисты из Петербурга, у станков - тоже они. Как эти люди решились с семьями променять Финский залив на Уссурийский - рассказывает "Фонтанка".

(с) Виктор Новицкий / www.fontanka.ru

Петербургские корабелы на деньги "Роснефти" создают на Дальнем Востоке крупнейший в стране судостроительный кластер. В чистом поле растут цеха и жилые дома, из-за границы идут станки, уже есть десятки заказов, в том числе на новый ледокол "Лидер", который увели из-под носа у Балтийского завода. Но не хватает главного - людей. Примерно 8000 человек. Квалифицированные кадры собирают со всех уголков России, заманивают зарплатами и жильем. Верфи Северной столицы пытаются удержать сотрудников.

Судостроительный комплекс создается на базе Дальневосточного завода "Звезда", консорциумом во главе с "Роснефтью". Верфь, стоимость строительства которой оценивалась более чем в 200 млрд рублей, предназначена для выпуска крупнотоннажных судов и других видов морской техники. На сегодня портфель заказов завода насчитывает 37 судов. При том что на нем пока только строятся цех крупноблочной сборки и сухой док, а вместо десяти тысяч сотрудников есть только две.

Большой Камень основан в 1947 году как рабочий поселок при строившемся заводе по ремонту боевых кораблей Тихоокеанского флота. Статус города получил лишь в 1989-м, до 2015 года оставался закрытым, и до 2018 года его бюджет был дотационным. На закате Советского Союза в городе проживало 68 тысяч человек. По данным на 2018 год, осталось 38 тысяч, в 2017 и 2018 годах население снижалось. До новой верфи Роснефти там базировался "Рыболовецкий колхоз "Новый мир" (занимается добычей и переработкой рыбы) и "Большекаменский хлебокомбинат".

На апрельской встрече с главой "Роснефти" Игорем Сечиным Владимир Путин отдельно акцентировал внимание на том, что набирать кадры надо со всей России. На что Сечин рапортовал, что они работают по всем направлениям. Сотрудникам обещают среднюю зарплату 87 тысяч рублей и 100%-ное обеспечение жильем. Людей везут из Астрахани, Симферополя, Новосибирска, Архангельска, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга. А как выяснила "Фонтанка", костяк команды составляют петербургские специалисты.

Виктор Новицкий, бывший специалист петербургского НПП ПТ "Океанос", - теперь начальник отдела системы менеджмента качества ССК "Звезда". На предприятии он согласовывает и контракты на закупку оборудования и участвует в разработке кадровой политики. В Большой Камень он приехал в январе 2017 года и стал 45-м трудоустроенным на предприятии.

Раньше его приехал генеральный директор Сергей Целуйко - тоже из Петербурга. Бывший главный строитель "Северной верфи", по словам Новицкого, увез с собой целую команду специалистов из Северной столицы - зама по основным фондам, начальника по материально-техническому обеспечению, начальника отдела технического развития, начальника блока корпусных производств и окрасочной камеры, переводчика. В основном это сотрудники "Адмиралтейских верфей" и "Северной верфи". Большинство перебрались сразу семьями. "Заведено так, что если взяли мужа, то берут на работу и жену", - пояснил Виктор Новицкий.

В первую очередь мотивируют зарплатами.

- Инженер сразу после института, без опыта, получает за 40 тысяч. Ведущие инженеры - 70 - 80 тысяч. Сварщики-сборщики в среднем получают в зависимости от разряда от 40 до 100 тысяч рублей. Даже уборщица получает двадцать пять. Выходные оплачиваются, сверхурочные оплачиваются, - пояснил он. - Если не устраивает зарплата, то могут рассмотреть вопрос об индивидуальной доплате - лишь бы специалист был хороший. У тебя нет дальневосточного коэффициента? Полгода, пока его наработаешь, будут компенсировать, а это 30% от зарплаты.

Такой приток кадров с высокими зарплатами для региона уже привел к тому, что в Приморье по итогам 2018 года средняя зарплата выросла сразу на 12% - до 57,9 тысячи рублей в месяц. Глава города Большой Камень Александр Андрюхин в апрельском отчете заявил, что средняя зарплата у работающих на крупных и средних предприятиях города за 2018 год увеличилась на 17% и составила 57,5 тысячи рублей. Для сравнения: по данным Смольного, средняя зарплата в Петербурге в 2018 году дошла до отметки в 61 тысячу рублей, это на 7% выше, чем в 2017-м.

- Вот ты решил переехать, допустим, из Петербурга, ты - сварщик. Тебе сразу оплачивают билеты, багаж, перевозку твоей мебели и всего остального, перелет твоей семьи. Потом тебе выдают на руки 31 тысячу рублей. И потом у тебя еще есть фонд в 300 тысяч рублей. Ты можешь тратить его по своему усмотрению. Купил ты холодильник, чек принес на завод - тебе с зарплаты вернули. Купил диван, чек отнес, тебе стоимость пришла. Сейчас планируется вторая программа, для особо ценных работников и руководителей и работников с большими семьями, - им планируют выделять 1 млн рублей, - анонсировал Новицкий.

По его словам, всех сотрудников обеспечивают новым жильем. Сейчас строится 16 жилых домов, четыре микрорайона. Два уже сданы, два будут готовы в сентябре. Квартиры дают в корпоративный наем. Готовится программа по выкупу квартир в собственность, люди смогут их забрать себе, отработав определенное количество лет на предприятии. Средства на выкуп под маленький процент выдаст предприятие.

Конечно, по мнению специалиста, сравнивать уровень досуга, образования и культуры в Северной столице и 40-тысячном Большом Камне невозможно. Но "Роснефть" строит детский садик, школу, стадион.

"Мы завершаем реализацию проекта "Строительство детского сада на 280 мест по улице Гагарина". Начинаем строительство школы на 600 мест в Пятом микрорайоне. В ближайших планах строительство спортивной площадки по улице Аллея Труда", - рассказал глава города Андрюхин.

- Уже работает бассейн, танцевальные кружки, секции, волейбол, футбол, тренажеры - все за счет компании, бесплатно, пожалуйста, ходи, - рассказывает Новицкий. - С точки зрения проживания Большой Камень безопаснее Петербурга. В нем полностью отсутствует преступность. Живут в основном заводчане и военные - рядом много баз: подводные лодки и космические войска. Все друг друга знают.

Само предприятие развивается стахановскими темпами. Если в январе 2017 года на нем работали всего 45 человек, то теперь уже 2000.

- Я каждый день согласовываю договоры на закупку новейшего оборудования из Германии и Голландии на миллионы рублей. Обычный ленточнопильный станок, на котором на всех судостроительных заводах 30% металла обрабатывают, у нас один всего на предприятии - стоит вдалеке, как музейный экспонат. А рядом газ, плазма, лазер, все автоматизированное, - расписал Новицкий. - Еще регулярные зарубежные стажировки. За последние шесть недель в Корею от "Звезды" съездили почти 100 человек.

При этом Виктор признает, что остается очень много проблем из-за того, что завод только строится, а заказы уже идут. Главная сложность - постоянная нехватка людей.

- В городах, где есть судостроительные предприятия, например Астрахани, мы открываем пункты набора, ведем пропаганду - плакаты, баннеры, расклейка, телевидение, газеты, бегущие строки, выкупаем информационное пространство, - описывает Новицкий.

Важными поставщиками рабочих кадров стали крымские заводы, где, говорят, низкие зарплаты и мало заказов, а также разорившийся астраханский завод "Красные баррикады".

- Мы туда оперативно выехали и забрали очень много людей: сварщиков, рубщиков, руководителей проектов по строительству судов, инженеров-конструкторов-сборщиков и даже юристов. В регионах, где судостроение чахнет, мы очень внимательно следим за ситуацией и оттуда пытаемся людей себе забрать, - рассказал Виктор.

По его словам, из Петербурга сотрудников на работу зазывать сложнее. Зарплаты плюс-минус такие же, и город мало кто хочет покидать.

- Я и сам, если честно, скучаю и иногда хочу назад. Но мне интересно, что будет дальше и что из верфи вырастет, ведь это наше детище. Здесь невероятная атмосфера живой стройки, все новое и меняется каждый день, и у людей глаза горят - не надо никого заставлять работать, все и так стараются на пределе возможностей, - делится Новицкий.

Сопротивление в Петербурге оказывают местные предприятия. В государственной Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), у которой в Северной столице находится главный кластер, даже приняли программу по удержанию кадров.

- Миграция присутствует в незначительном количестве и на данный момент не ощущается, - заверили "Фонтанку" в пресс-службе ОСК. - В корпорации утверждена программа сохранения работников верфей Группы ОСК, в рамках которой предусмотрен ряд мероприятий, в том числе: регулярный пересмотр заработной платы, программа приобретения жилья, выплата за отработанный стаж, долгосрочная негосударственная пенсионная программа, привлечение и закрепление молодых работников, расширенная программа ДМС, развитие и продвижение кадрового резерва.

Но средняя зарплата на местных верфях ниже, чем в Приморье. Там предлагают среднюю - 87, а в Петербурге на заводах ОСК - 66.

Илья Казаков, "Фонтанка.ру"

Справка:

"ССЗ "Звезда" - крупнейший в стране судостроительный комплекс. Строится в бухте города Большой Камень консорциумом АО "Роснефтегаз", ПАО "НК "Роснефть" и АО "Газпромбанк". В феврале общие затраты на строительство оценивались в 202,2 млрд рублей. Более 66 млрд рублей уже выделено на само предприятие, еще 9 млрд направлено на строительство жилья для его работников. Первую очередь планировалось сдать в 2018 году, но теперь сдача ожидается в 2020 году. Ввод в эксплуатацию всего комплекса производств "Звезды" планируется к концу 2024 года. Верфь будет выпускать крупнотоннажные суда, морскую технику и оборудование для разведки, добычи и транспортировки углеводородного сырья. Еще до начала постройки "Звезды" было понятно, что доставлять к ней металлопрокат для крупнотоннажных судов по железной дороге невозможно в силу ограничений по виражам, тоннелям и платформам. Сечин на встрече с Путиным сказал, что совместно с Минпромторгом прорабатывается вариант строительства металлургического производства в районе расположения верфи - к работе готовы подключиться крупнейшие металлургические производители страны.

(с) Виктор Новицкий / www.fontanka.ru