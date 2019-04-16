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16.04.2019
Lenta.ru

В Польше заявили о превосходстве МиГ-29 над F-16

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МиГ-29 ВВС Польши
МиГ-29 ВВС Польши.
Источник изображения: www.belvpo.com

Российские истребители превосходят американские по ряду параметров, заявил РИА Новости первый и единственный польский космонавт Мирослав Гермашевский.

"Я могу сказать, что российские самолеты не имеют равных себе в мире, если речь идет об авионике, аэродинамике. Раньше их двигатели и электроника были слабее. Сейчас МиГ-29 модернизирован и является полностью достойным соперником для F-16", — сказал собеседник.

По мнению космонавта, летавшего на советских МиГ-15, МиГ-21 и МиГ-29 и американских F-16 Fighting Falcon и F/A-18 Hornet, "Су-34 или ожидаемый МиГ-41 — это гениальные машины". "Они выполняют не только военные, но и цирковые фигуры. При соответствующем тактическом использовании такая маневренность очень нужна. Я очень жалею, что уже не будет возможности полетать на этих самолетах", — отметил Гермашевский.

Космический полет Гермашевского в качестве космонавта-исследователя состоялся в июне-июле 1978 года на космическом корабле "Союз-30" и орбитальной станции "Салют-6". В том же году летчик стал Героем Советского Союза. В 1981 году космонавт вошел в состав польского Военного совета национального спасения, противодействовавшему движению "Солидарность".

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