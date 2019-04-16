Хафтар ищет поддержки у Каира в разгар наступления на Триполи

Маршал Халифа Хафтар нанес визит в Египет. Встречу с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси мятежный военачальник провел в разгар наступления на Триполи, ведущимся его силами.

Источник изображения: topwar.ru

Халифа Хафтар, главнокомандующий Ливийской Национальной Армией (ЛНА), контролирующей восточную часть страны, и оппонент Правительства Национального Единства, официально признанного ООН руководства Ливии, посетил Каир. В столице Египта он провел переговоры с президентом страны Абдель Фаттахом ас-Сиси и главой Управления общей разведки Египта Аббасом Камелем.

Агентство Reuters, сообщившее о встрече, не приводит подробностей разговора, сообщая лишь, что в ходе общения сторон обсуждалась ситуация в Ливии. Стоит отметить, что визит состоялся в разгар наступления войск ЛНА на ливийскую столицу Триполи.

Сиси является горячим сторонником Хафтара, который контролирует ряд районов восточной Ливии.

Халифа Хафтар нанес первый удар по правительственным войскам 4 апреля, пообещав за 48 часов войти в пределы города. Помимо поддержки Египта, маршал обеспечил себе финансовую поддержку Саудовской Аравии. Теплые отношения с военачальником имеет и Россия: последний неоднократно посещал Москву, а также в январе 2017 года нанес визит на авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", зашедший в территориальные воды Ливии.

Мы должны избавиться от так называемых ополченцев и террористических групп

- заявил в субботу, 14 апреля, глава Палаты представителей Ливии и союзник Хафтара, Агила Салах, намекая на силы, связанные с правительством Триполи.

На данный момент Триполи контролируется Правительством Национального Единства под председательством Фаиза Сараджа. Российская Федерация, несмотря на хорошие отношения с маршалом, не спешит оказывать ему прямую поддержку.

Ливийская национальная армия также готовится захватить крупнейшие нефтяные порты страны Эс-Сидр и Рас-Лануф, расположенные на восточном побережье.

Силы, лояльные триполитанскому правительству до сих пор сдерживали восточное наступление. Ожесточенные бои ведутся вокруг заброшенного аэропорта примерно в 11 км от центра города.

На прошлой неделе Европейский союз призвал Ливийскую Национальную Армию прекратить свои атаки. Совбез ООН выступает за мирное урегулирование конфликта.

Со своей стороны правительство Триполи согласится на прекращение огня только в том случае, если войска ЛНА вернутся на восток, сообщил журналистам официальный представитель правительства Моханад Юнус.

Наступление Хафтара сильно ударило по реноме ООН, которое 14 апреля планировало провести национальную конференцию по подготовке Ливии к выборам.

С начала обострения конфликта согласно сообщению, опубликованному Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), погиб 121 человек. Еще 561 получили ранения различной степени тяжести.

По данным ООН, за последние дни погибло 75 человек, из них 17 мирных жителей, и было ранено еще 323 человека. Около 13 000 человек были вынуждены покинуть свои дома.

Наряду с гуманитарными издержками конфликт угрожает нарушить поставки нефти, ускорить миграцию в Европу, сорвать мирный план ООН и породить хаос, которым могут воспользоваться вооруженные экстремисты. С другой стороны, ситуация в Ливия давно превратилась в гуманитарную катастрофу, которую правительство Сараджа не спешит преодолевать. Или попросту не особенно желает.