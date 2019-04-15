Вице-премьер Борисов рассказал о зависимости космической программы США от РФ

Ракетно-космическая промышленность США зависит от оборудования российского производства, поэтому американская сторона не станет вводить санкции против ракетных двигателей РД-180, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

Таким образом он ответил на вопрос ведущего программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" о том, почему ограничительные меры Соединенных Штатов не распространяются на российские двигатели.

"Зачем же вводить санкции против двигателей, если от этого зависит их космическая программа? Они же не сумасшедшие в этом плане", — приводит слова Брисова ТАСС.

3 апреля в ходе слушаний в палате представителей конгресса глава Космического командования ВВС США генерал Джон Реймонд заявил, что Америка прекратит закупать российские ракетные двигатели РД-180 после 2022 года.

При этом он выразил уверенность в том, что у военных не возникнет проблем с созданием американского двигателя и рассматривать запасные планы на случай провала Пентагон не планирует.

В США c 1997 года используют в своих ракетах "Атлас-5" российские двигатели РД-181, а попытки создать собственные аналоги пока терпят крах. В 2015 году из-за обострения кризиса в американо-российских отношениях конгресс запретил закупки этих комплектующих, однако позже снял ограничение из-за невозможности найти им замену.

С того момента США было поставлено 17 ракетных двигателей. Кроме того, в период с 2019 по 2020 год американские ВВС получат еще девять РД-181.