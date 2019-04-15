Войти
15.04.2019
Интерфакс-АВН

В Эстонию прибыли британские военные вертолеты Wildcat

311
0
0
Вертолет AW159 Lynx Wildcat
Новый корабельный многоцелевой противолодочный вертолет Leonardo-Finmeccanica Helicopter (ранее AgustaWestland) AW159 Lynx Wildcat (Wildcat HMA.2) авиации ВМС Великобритании. Фарнборо, 09.07.2016.
Источник изображения: Михаил Жердев

Таллин. 14 апреля. ИНТЕРФАКС - На усиление дислоцированной в Эстонии боевой группы НАТО прибыли четыре многоцелевых британских вертолета AW159 Wildcat, сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в пресс-службе главного штаба сил обороны Эстонии.

"Главная задача вертолетов - оказание поддержки боевой группе союзников, несущих службу в военном городке Тапа (Tapa)", - сказали в пресс-службе. Вертолетная группа будет работать в тесном сотрудничестве с силами обороны Эстонии, "вертолеты примут участие в учениях Kevadtorm (Весенний шторм)", сообщили в ведомстве.

Согласно плану, они будут находиться в Эстонии до конца мая. К прибывшему в субботу отряду британских вертолетов во второй половине апреля присоединятся пять наступательных вертолетов Apache.

Вертолеты будут дислоцированы на авиабазе Эмари (Amari). Они входят в 661-й эскадрилью авиакорпуса сухопутных войск Великобритании. Они приписаны к расположенной в Сомерсете (Somerset) Йоувилтенской (Yeovilton) авиабазе королевских морских сил.

Великобритания впервые направила вертолеты типа Wildcat для поддержки боевой группы НАТО весной прошлого года. Сейчас в составе этой группы насчитывается свыше 1000 военнослужащих, большинство из них - военные британского королевского гусарского полка.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Эстония
Продукция
AH-64
AW159
Проекты
NATO
Военные учения
Похожие новости
25.07.2018
США перебросят в Грузию танки "Абрамс" и вертолеты "Апач" для участия в учениях
16.05.2018
НАТО отрабатывает наступление на Восток
13.06.2017
Учение «Запад-2017» покажет, что Минск и Москва не собираются ждать пока грянет гром
19.01.2017
Для ответа НАТО Москва может задействовать "белорусский балкон"
06.12.2016
Британский OPFOR: "Русские идут!"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.04 12:18
  • 13
Защита эскизного проекта среднего транспортного самолета Ил-276 состоится весной 2019 года
  • 15.04 12:16
  • 147
Что делать с авианосцем: "Адмирал Кузнецов" может не вернуться в строй
  • 15.04 11:58
  • 4
Aurus одинокий: кабриолеты не готовы к Параду Победы
  • 15.04 11:53
  • 3
Источник: Шойгу и Салюков проведут смотр войск на параде Победы на кабриолетах Aurus
  • 15.04 11:44
  • 1
Россия в ожидании новой революции
  • 15.04 11:25
  • 1
Выборных назначен замгендиректора "Ростеха", будет курировать диверсификацию и взаимодействие с ТЭК
  • 15.04 11:16
  • 3
Антигравитатор на колесах
  • 15.04 11:01
  • 5
ВС Ирака получили новую партию российских танков Т-90С
  • 15.04 10:57
  • 33
Турция может стать одним из первых заказчиков Су-57
  • 15.04 10:36
  • 2
Амурская твердыня
  • 15.04 10:32
  • 1
«Мы добирались до орбитальной станции двое суток»
  • 15.04 10:20
  • 1
"Федерация" может стать "Орлом" или "Аистом"
  • 15.04 10:16
  • 1
Сирийские С-300 не смогли отразить атаку израильской авиации
  • 15.04 10:14
  • 6
SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon Heavy
  • 15.04 09:40
  • 11
На самолеты-амфибии Бе-200 установят российские двигатели ПД-10 - газета