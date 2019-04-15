Фотографии женских танковых экипажей армии КНР появились в Сети

В сухопутных войсках Народно-освободительной армии Китая сформированы танковые экипажи, состоящие из женщин-военнослужащих.

Подготовка новичков в одной из бригад НОАК проходила в течение нескольких месяцев. В первое время, судя по публикациям, в отношении к ним было определенное недоверие - смогут ли они освоить такую сложную технику, не окажутся ли чрезмерными физические нагрузки.

Однако далее стало ясно, что представительницы прекрасного пола могут выполнять возложенные на них задачи не хуже мужчин.

Девушки эксплуатируют самые современные китайские танки - ZTZ-99А. Уверенно водят их на танкодромах, применяют 125-мм пушки, точно поражая мишени. Также им доверено обслуживание техники, чем они увлеченно занимаются.

Предполагается, что женские экипажи из КНР смогут принять участие в проводимом в России в рамках Армейских международных игр "АрМИ-2019" танковом биатлоне.

Ранее сообщалось, что и в Российской армии для этих соревнований ведется подготовка женских экипажей. Они обучаются на отечественных Т-72БЗ. Спецпроект "РГ: Русское оружие", в частности, рассказывал, с какими трудностями они столкнулись в процессе освоения танковых специальностей.

Алексей Брусилов, Алексей Моисеев