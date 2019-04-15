Войти
15.04.2019
Интерфакс-АВН

Ас-Сиси и Хафтар провели переговоры в Каире - СМИ

292
0
0
Президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси. 16 октября 2018
Президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси. 16 октября 2018.
Источник изображения: © РИА Новости / Дмитрий Астахов

Дубай. 14 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар встретились в воскресенье для переговоров, сообщает телеканал "Аль-Арабийя".

Темой встречи стала ситуация в Ливии. Однако другие подробности переговоров пока не известны, отмечает телеканал.

4 апреля командующий ЛНА Х.Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. Приказ о начале "Операции Триполи" прозвучал в обращении к военнослужащим.

В настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны, в городе Тобрук, находится парламент, а на западе, в столице Триполи, базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством премьера Файеза Сараджа.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Ливия
Компании
ООН
Похожие новости
03.04.2014
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу принял участие в совещании министров обороны государств – членов ШОС
05.08.2013
Семь раз отмерить
24.09.2012
Динамика изменения военных расходов стран африканского континента
27.10.2011
Учебно-тренировочные самолеты Galeb в ливийских ВВС (Air Forces Monthly, июнь 2011 г.)
07.09.2011
Продавать оружие на новый Ближний Восток России будет непросто ("The Jerusalem Post", Израиль)
14.09.2010
Производственные мощности ОПК Украины избыточны, поэтому ориентация на экспорт неизбежна
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.04 12:48
  • 3
На Украине появится новая медаль "За ранение"
  • 15.04 12:18
  • 13
Защита эскизного проекта среднего транспортного самолета Ил-276 состоится весной 2019 года
  • 15.04 12:16
  • 147
Что делать с авианосцем: "Адмирал Кузнецов" может не вернуться в строй
  • 15.04 11:58
  • 4
Aurus одинокий: кабриолеты не готовы к Параду Победы
  • 15.04 11:53
  • 3
Источник: Шойгу и Салюков проведут смотр войск на параде Победы на кабриолетах Aurus
  • 15.04 11:44
  • 1
Россия в ожидании новой революции
  • 15.04 11:25
  • 1
Выборных назначен замгендиректора "Ростеха", будет курировать диверсификацию и взаимодействие с ТЭК
  • 15.04 11:16
  • 3
Антигравитатор на колесах
  • 15.04 11:01
  • 5
ВС Ирака получили новую партию российских танков Т-90С
  • 15.04 10:57
  • 33
Турция может стать одним из первых заказчиков Су-57
  • 15.04 10:36
  • 2
Амурская твердыня
  • 15.04 10:32
  • 1
«Мы добирались до орбитальной станции двое суток»
  • 15.04 10:20
  • 1
"Федерация" может стать "Орлом" или "Аистом"
  • 15.04 10:16
  • 1
Сирийские С-300 не смогли отразить атаку израильской авиации
  • 15.04 10:14
  • 6
SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon Heavy