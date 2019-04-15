Ас-Сиси и Хафтар провели переговоры в Каире - СМИ

Дубай. 14 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар встретились в воскресенье для переговоров, сообщает телеканал "Аль-Арабийя".

Темой встречи стала ситуация в Ливии. Однако другие подробности переговоров пока не известны, отмечает телеканал.

4 апреля командующий ЛНА Х.Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. Приказ о начале "Операции Триполи" прозвучал в обращении к военнослужащим.

В настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны, в городе Тобрук, находится парламент, а на западе, в столице Триполи, базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством премьера Файеза Сараджа.